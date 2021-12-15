وزير داخلية لبنان يوجه بترحيل أعضاء جمعية "الوفاق الوطنى" البحرينية

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وجه وزير الداخلية والبلديات القاضى بسام مولوو كتابا إلى المديرية العامة للأمن العام طالبا باتخاذ كل الاجراءات والتدابير الآيلة إلى ترحيل أعضاء جمعية الوفاق البحرينية من غير اللبنانيين إلى خارج لبنان، حسبما ذكرت شبكة الميادين اللبنانية.

يأتى ذلك بعد ما سببه انعقاد المؤتمر الصحفى الذى عقدته الجمعية المذكورة فى بيروت بتاريخ 11/12/2021 من إساءة إلى علاقة لبنان بمملكة البحرين الشقيقة، ومن ضرر بمصالح الدولة اللبنانية”، بحسب تعبيره.

يذكرأن، قال الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير داخلية البحرين، إن "قيام عناصر مخالفة للقانون ببث وترويج ادعاءات مغرضة ضد البحرين، عبر لبنان الشقيق، أمر يسيء للبحرين وكذلك للبنان"، حسبما ذكرت صحيفة الوطن البحرينية.

وفي اتصال مع نظيره اللبنانى بسام المولوى، رأى آل خليفة أن "هذه العناصر تجمعها علاقات تعاون وتواصل مع جهات خارجية، تسيء للبحرين وتقوم بالتدخل في شئونها الداخلية".

وشدد على أن "هذه التصرفات يجب ألا تكون على حساب لبنان ومصالحه"، مثمنا اهتمام وزير الداخلية والبلديات اللبناني بالأمر، وحرصه على اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه العناصر المخالفة للقانون.

هذا واستعرض الجانبان التعاون والتنسيق الأمني والسبل الكفيلة التي تسهم في تطويره ومنع تكرار مثل هذه التجاوزات.