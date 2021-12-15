نقيب أطباء الأسنان: طلبت من وزير التموين وضع فرش الأسنان على بطاقات الدعم

بنى سويف هانى فتحى

افتتح الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، المؤتمر الإقليمي الدولي لنقابات أطباء الأسنان بمحافظات شمال الصعيد، والذى نظمته النقابة الفرعية لأطباء الأسنان بمحافظة بنى سويف في دار الضيافة بجامعة بنى سويف.

وقال الدكتور إيهاب هيكل، في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر، ان أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان أكثر من احتياجات المستشفيات، مشيراً إلى أن هناك أحد المستشفيات في القاهرة يبلغ أعداد أطباء الاسنان 80 طبيبا لكل كرسي أسنان.

وأشار الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، إلى أن كليات طب الأسنان في الجامعات الخاصة زادت من نسبة أطباء الأسنان، مشيراً إلى أن الزيادة الكبيرة في أعداد الخريجين من كليات طب الأسنان قد تدفع الدولة إلى إلغاء التكليف داخل المستشفيات الحكومية.

وأكد الدكتور إيهاب هيكل، أن أعداد الخريجين من كليات طب الاسنان بالجامعات الحكومية والخاصة يزيد عن الخريجين من الجامعات بدولة كالولايات المتحدة الامريكية، مشيراً إلى أنه طلب من وزير التعليم العالي تحديد الأعداد المطلوبة لالتحاقها بكليات طب الأسنان.

وأوضح النقيب العام لأطباء الأسنان، أن التكليف الخاص بخريجي الكليات ليس إجباراً على الدولة، مشيراً إلى أن المعدل العالمى لأطباء الأسنان واحد فى الألف، مؤكداً أن مصر خلال الأربع سنوات القادمة ستصل إلى أعلى من هذه النسبة.

وأكد الدكتور إيهاب هيكل، أنه ليس من المعقول أن يكون المسجلين من خريجي كليات الطب البشرى 250 ألف فى كافة التخصصات وأن يكون هناك هذا الكم الهائل من خريجي كليات طب الأسنان.

وقال الدكتور إيهاب هيكل النقيب العام لأطباء الأسنان، إنه طلب من وزير التموين أن يضع فرش الأسنان في مستلزمات التموين التي توزع على المواطنين، كنوع من التوعية بأهمية المحافظة على الأسنان.

من جانبه، قال الدكتور محمود حسين أمين الصندوق للنقابة الفرعية للأطباء ببنى سويف ، أن المؤتمر الإقليمي الدولي لنقابات أطباء الأسنان بمحافظات شمال الصعيد والذى نظمته النقابة الفرعية لأطباء الاسنان بمحافظة بنى سويف في دار الضيافة بجامعة بنى سويف، في الفترة من 15الى 17ديسمبر,

وأضاف الدكتور محمود حسين أن المؤتمر أقيم بالتعاون مع جامعة بنى سويف وجمعية جراحي الفم والأسنان، مشيراً إلى أنه شارك في المؤتمر، أكثر من 60 عالم في مجال طب الاسنان بمصر والوطن العربي، تم تقديم 12 ورشة عمل للنهوض بأطباء الاسنان.

جانب من المؤتمر



لقاء النقيب العام لاطباء الاسنان



مؤتمر نقابة االاسنان