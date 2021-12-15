نسرق ما خف وزنه وزاد ثمنه.. اعترافات لصوص المساكن فى القاهرة

كتب: محمود عبد الراضى – محمد أبو ضيف

اعترف لصوص بسرقتهم للمساكن في القاهرة عن طريق كسر الأبواب، حيث يرصدوا الشقق السكنية التي لا يوجد بها أحد، ويتسللوا اليها ليلا لكسر أبوابها وسرقة المجوهرات والأموال منها.

وقال المتهمون في اعترافاتهم: "نسرق ما خف وزنه وزاد ثمنه، وكنا نطمح في تكوين ثروات مالية كبيرة من خلال السرقات، لكن الشرطة ضبطتنا.

ونجحت الداخلية في ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم) باكتشافه كسر باب الشقة سكنه وسرقة بعض المنقولات من داخلها.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومـن خـلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة وتبين أن مالكها وراء ارتكاب الواقعة بالاشتراك مع آخر، عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.. وبمواجهتهما إعترفا بتكوينهما تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وأقرا بارتكاب عدد (4) حوادث سرقة أخرى بذات الأسلوب.