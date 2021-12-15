مصرع سيدة صدمها قطار أثناء عبورها مزلقان سكة حديد بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

لقيت سيدة مصرعها، فيما أصيب عامل بكسور وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم أثر اصطدام أحد القطارات أمام مزلقان إيتاي البارود بالبحيرة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا من مركز شرطة ايتاي البارود يفيد استقبال المستشفى جثة سيدة وعامل مصاب بكدمات وجروح متفرقة بأنحاء الجسم اثر اصطدام أحد قطارات خط القاهرة - الإسكندرية أثناء عبورهما مزلقان السكة الحديد .

وبالفحص تبين مصرع سيدة تدعي "فادية.ا" 53 سنة مقيمه بمركز ايتاى البارود وإصابة زغلول م .ح 50 عاما مقيم بمركز الدلنجات وتم حفظ الجثة داخل ثلاجة حفظ الموتي بمستشفي ايتاي البارود العام ونقل المصاب لذات المستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لاحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات ومعرفة ملاباسات الحادث.