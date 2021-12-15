مجلس "الصحفيين" يوافق على تنظيم وتوسيع استفادة المتعطلين عن العمل من بدل البطالة

كتب محمد السيد

وافق مجلس نقابة الصحفيين على الاقتراح المقدم من نقيب الصحفيين ضياء رشوان، بتنظيم وتوسيع استفادة الزميلات والزملاء المتعطلين عن العمل لأسباب مختلفة، من إعانة البطالة التى تقدمها النقابة.

وقال مجلس نقابة الصحفيين، إن هذا التنظيم والتوسيع يتضمن استمرار صرف الزميلات والزملاء المشمولين بإعانة البطالة حاليا، صرفها بنفس القيم المقررة لكل منهم، حتى انتهاء تنظيم شمولها لمستحقيها جميعا، وفتح الباب لكل الزميلات والزملاء المستحقين للإعانة وغير المشمولين بها حاليا، للتقدم لتسجيل أسمائهم بمكتب النقيب في الفترة من 16 ديسمبر 2021 وحتى 16 يناير 2022، والتوقيع على الإقرار الذي أقره مجلس النقابة.

وتابع: "على من يرغب من الزملاء المشمولين حاليا بإعانة البطالة الاستمرار في تقاضيها، توقيع نفس الإقرار السابق الإشارة إليه خلال نفس الفترة المشار إليها سابقا بمكتب النقيب، وفق ما أقره مجلس النقابة بالإجماع، وسيتم إرسال الكشف النهائي للمتقدمين للحصول على إعانة البطالة، لمراجعة البيانات ولضمان وصولها لمستحقيها، إلى جهتين هما الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لمعرفة الوضع التأميني للمتقدمين والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، لمراجعة أسماء المتقدمين على ما لديه من كشوف لهيئات التحرير والعاملين بالصحف والمواقع الإلكترونية والمحطات التليفزيونية والمطبوعات الأجنبية المرخص لها بالصدور في مصر".

ونوه مجلس النقابة إلى أنه سيجتمع خلال فترة وجيزة بعد انتهاء مدة التقديم المشار إليها لكي يقر الكشف النهائي للمستحقين لإعانة البطالة والقيمة الجديدة الموحدة لها، بنسبة زيادة سبق ووعد بها النقيب وسيطرحها على المجلس لإقرار قيمتها النهائية، على أن يتم تطبيقها فور إقرارها.