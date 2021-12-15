مبادرة لرفع القمامة وتجميل مدرسة البتانون الثانوية الحكومية بالمنوفية.. صور

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حفاظا على الطلاب وتوفير بيئة جيدة لحياة تعليمية وتربوية جيدة، أطلق أولياء أمور ومجلس آباء مدرسة البتانون الثانوية الحكومية والتابعة لإدارة شبين الكوم التعليمية بمحافظة المنوفية بالتعاون مع مديرة المدرسة الأستاذة "ماجدة اسحق" مبادرة لرفع القمامة المتراكمة أمام السور الخارجى للمدرسة واستبدالها بالأشجار بالإضافة إلى تجميل السور والفصول.





شارك هيثم شرابى، رئيس مجلس أمناء أولياء الأمور، خدمة "صحافة المواطن" باليوم السابع بمجموعة من الصور الخاصة بالمدرسة قبل وبعد تجميلها، وقال: "بالجهود الذاتية والمشاركة المجتمعية من أولياء الأمور ومجلس الآباء مع مديرة المدرسة والمدرسين قمنا بإطلاق هذه المبادرة لنكون قدوة لكل أولياء الأمور فى المدارس الحكومية لتوفير بيئة صحية وتعليمية جيدة لأبنائنا الطلاب".



















وأضاف: "تم رفع القمامة المتراكمة أمام السور الخارجى للمدرسة واستبدالها بالأشجار ودهن السور ورسم بعض الجداريات الفنية عليه بطول 200 متر، ولم نكتفى بذلك فقط بل قمنا بتشجير فناء المدرسة من الداخل وتجميل الفصول وكان ذلك عن طريق معسكر لاتحاد الطلاب والإدارة التعليمية، وعن طريق تبرعات أولياء الأمور استطاعنا تركيب مبرد مياه مفلتر".















وأشار "هيثم" إلى انه جارى استكمال باقى الأماكن في المدرسة وفى انتظار موافقة هيئة الأبنيه التعليمية لزيادة ارتفاع السور الخلفى للمدرسة واجراء أعمال الصيانة.

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