لجان للمرور على مستشفيات الغربية لمتابعة إجراءات مواجهة كورونا وسير العمل

الغربية محمد طارق

وجه الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، بتكثيف مرور اللجان المشكلة من الطب العلاجي على كافة المستشفيات، لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لمواجهة تفشي فيروس كورونا واستعداد المستشفيات لمواجهة الأزمات ، تنفيذا لتوجيهات وزيرالصحة والسكان والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية



وأكد وكيل الوزارة، أنه سيكون هناك متابعة مستمرة من خلال اللجنة لكافة المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية، للوقوف على أرض الواقع على مدى توفير الإمكانات والخدمات المقدمة للمواطنين، ومستوى الأداء، وحصر الاحتياجات بشكل فوري لتقديم الخدمات المتميزة للمواطنين والتيسير عليهم.



وقامت اللجنة بقيادة الدكتور وليد الصياد رافقة الدكتور باسم رمضان بتفقد مستشفى قطور المركزي ، ومتابعة عدد من أقسام المستشفى، شملت أقسام الاستقبال والطوارئ والعناية المركزة وقسم الأطفال المبتسرين، وعددا من الأقسام الأخرى.



والتقت اللجنة ، خلال الجولة بعددا من المرضى والمترددين على المستشفى للاطمئنان على الخدمة الطبية والعلاجية المقدمة لهم، مشددة بالعمل على رفع مستوى الأداء لجميع الخدمات الطبية والعلاجية، التي يتم تقديمها للمرضى، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية التي تضمن جودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.



الجولة



جانب من المتابعة



لجان المتابعة



