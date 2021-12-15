كيشيدا يتفق مع المستشار الألمانى الجديد على توسيع نطاق التعاون الدفاعى

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ذكرت وزارة الخارجية اليابانية أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا والمستشار الألماني الجديد أولاف شولتز، اتفقا خلال محادثات هاتفية اليوم على تعميق العلاقات الثنائية وتوسيع نطاق التعاون الدفاعي.



وقالت الوزارة إن كيشيدا وشولز اتفقا على أنهما يسعيان للتنسيق بشأن التحديات الإقليمية التي تفرضها الصين وكوريا الشمالية، بما في ذلك عمليات الاختطاف السابقة لبيونج يانج لمواطنين يابانيين، كما سيعملان على تحقيق هدف نزع السلاح النووي وعدم انتشار الأسلحة النووية، إذ أن ألمانيا لديها علاقات دبلوماسية مع كوريا الشمالية.



وهنأ كيشيدا، أولاف شولتز بالمنصب الجديد، وأخبره خلال محادثتهما التي استمرت حوالي 20 دقيقة أن اليابان أكدت علاقتها مع ألمانيا، حيث يشترك البلدان في القيم الأساسية مثل الديمقراطية، بحسب الخارجية اليابانية.



ومن جانبها أشارت صحيفة جابان تايمز اليابانية إلى أن اليابان وألمانيا تعملان على توسيع التعاون بينهما في مجالات الأمن والدفاع، وهذا العام أطلق البلدان محادثات اثنين زائد اثنين شارك فيها وزيرا الخارجية والدفاع ووقعوا اتفاقية حماية المعلومات التي تمكنهم من تبادل المعلومات الاستخباراتية.