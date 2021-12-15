كلية الفنون الجميلة بالأقصر تجمع 30 فنانا عربيا بـ30 لوحة مميزة فى احتفالات اليوبيل الفضى.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

نجحت كلية الفنون الجميلة بالأقصر، في جمع فنانين عرب من كل بلدان الوطن العربي، وحتى العرب المقيمين ببلدان المهجر، حيث شارك العشرات من الفنانين العرب في احتفالات الكلية بيوبيلها الفضي هذا الأسبوع، وهي الاحتفالات التي تتواصل على مدار شهر ديسمبر الجاري، وتتضمن معارض تشكيلية، وندوات وورش فنية يشارك فيها قرابة 620 من الفنانين التشكيليين وأساتذة الفنون بـ 40 دولة حول العالم.

وقد حظيت معارض الفنون التشكيلية المقامة ضمن فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة بمدينة الأقصر، والتي اختتمت هذا الأسبوع، بمشاركة واسعة من قبل الفنانين التشكيليين ببلدان الخليج والعالم العربي.

ومن جانبها قالت الفنانة الدكتورة جهاد شربت، قوميسير المعرض التشكيلي الافتراضي، ان الحضور العربي بوجه عام، والخليجي بوجه خاص، كان لافتا ومعبرا عن الكثير من الموضوعات والمفردات التشكيلية، بجانب تنوع المدارس الفنية للمشاركين من فنانين وفنانات.

فيما أشارت الفنانة التشكيلية السعودية، نجوى رشيد، رئيسة الرابطة العربية للفنون، إلى مشاركة فناني الرابطة في المعرض الافتراضي الدولي المقام على هامش احتفالات اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة بمدينة الأقصر، وذلك من خلال أعمال تشكيلية متميزة لفنانين من الجزائر وليبيا، والسعودية، والكويت، والبحرين، والإمارات، وغيرها من البلاد العربية، وعبرت الفنانة التشكيلية الكويتية، ابتسام العصفور، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال بمرور 25 عاما على انشاء كلية الفنون الجميلة بمدينة الأقصر، لما لتلك المدينة من خصوصية وتفرد، وما تحويه من معالم أثرية وحضارية عمرها آلاف السنين.

وقال الفنان التشكيلي الإماراتي، فيصل راشد القاسمي، ان المشاركة بالمعرض تحمل قيمة مضاعفة، وذلك لكون الحدث مُقاما على أرض مدينة الأقصر التي شهدت الظهور المبكر للفنون التشكيلية قبل أكثر من 300 عام.

وفى هذا الصدد كان من بين الفنانين المشاركين من بلدان الخليج واليمن والمغرب العربي نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات الذين كان بينهم:- (ثريا البقصمي، وابتسام العصفور من الكويت، ونجوى رشيد، وعبد الله شاهر، ومطلوبة قربان، من السعودية، ومنى خاجة، ونجاة مكي، وناصر حاجي مالك، ومنى الحمودي، وبدر أحمد المشرخ، وأحمد الفلاسي، وفيصل راشد القاسمي، من الإمارات، وزياد العنيسي، وناصر مرحب، وسحر اللوذعي، وصدّام العدلة، وردفان المحمدي، وأشيد الحافرة، من اليمن، وسناء هيشري، بلجيكية من اصل تونسي، وفاطمة جفال جلول سايح، والدكتورة نادية قجال، ومعطي الله يحيى بن عيسى، واشراقة نعيمة، وسايح طاهر من الجزائر، وصلاح غيث، وجمال دعوب، من ليبيا، وإبراهيم الغانم، ومصطفى الحلواجي، وعلي الفردان، وصالح العلوي، من البحرين، ورباب مهدي، من لبنان).



الفنانون العرب المشاركون فى يوبيل كلية فنون الأقصر



الفنون الجميلة بالأقصر تجمع 30 فنان عربي بـ30 لوحة مميزة



الفنون الجميلة بالأقصر تجمع 30 فنان عربي بـ30 لوحة