اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:34 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

كلية الفنون الجميلة بالأقصر تجمع 30 فنانا عربيا بـ30 لوحة مميزة فى احتفالات اليوبيل الفضى.. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:24 ص
كلية الفنون الجميلة بالأقصر تجمع 30 فنانا عربيا بـ30 لوحة مميزة فى احتفالات اليوبيل الفضى.. صور الفنون الجميلة بالأقصر تجمع 30 فنانا عربيا بـ30 لوحة
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت كلية الفنون الجميلة بالأقصر، في جمع فنانين عرب من كل بلدان الوطن العربي، وحتى العرب المقيمين ببلدان المهجر، حيث شارك العشرات من الفنانين العرب في احتفالات الكلية بيوبيلها الفضي هذا الأسبوع، وهي الاحتفالات التي تتواصل على مدار شهر ديسمبر الجاري، وتتضمن معارض تشكيلية، وندوات وورش فنية يشارك فيها قرابة 620 من الفنانين التشكيليين وأساتذة الفنون بـ 40 دولة حول العالم.

وقد حظيت معارض الفنون التشكيلية المقامة ضمن فعاليات الاحتفال باليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة بمدينة الأقصر، والتي اختتمت هذا الأسبوع، بمشاركة واسعة من قبل الفنانين التشكيليين ببلدان الخليج والعالم العربي.

ومن جانبها قالت الفنانة الدكتورة جهاد شربت، قوميسير المعرض التشكيلي الافتراضي، ان الحضور العربي بوجه عام، والخليجي بوجه خاص، كان لافتا ومعبرا عن الكثير من الموضوعات والمفردات التشكيلية، بجانب تنوع المدارس الفنية للمشاركين من فنانين وفنانات.

فيما أشارت الفنانة التشكيلية السعودية، نجوى رشيد، رئيسة الرابطة العربية للفنون، إلى مشاركة فناني الرابطة في المعرض الافتراضي الدولي المقام على هامش احتفالات اليوبيل الفضي لكلية الفنون الجميلة بمدينة الأقصر، وذلك من خلال أعمال تشكيلية متميزة لفنانين من الجزائر وليبيا، والسعودية، والكويت، والبحرين، والإمارات، وغيرها من البلاد العربية، وعبرت الفنانة التشكيلية الكويتية، ابتسام العصفور، عن سعادتها بالمشاركة في الاحتفال بمرور 25 عاما على انشاء كلية الفنون الجميلة بمدينة الأقصر، لما لتلك المدينة من خصوصية وتفرد، وما تحويه من معالم أثرية وحضارية عمرها آلاف السنين.

وقال الفنان التشكيلي الإماراتي، فيصل راشد القاسمي، ان المشاركة بالمعرض تحمل قيمة مضاعفة، وذلك لكون الحدث مُقاما على أرض مدينة الأقصر التي شهدت الظهور المبكر للفنون التشكيلية قبل أكثر من 300 عام.

وفى هذا الصدد كان من بين الفنانين المشاركين من بلدان الخليج واليمن والمغرب العربي نخبة كبيرة من الفنانين والفنانات الذين كان بينهم:- (ثريا البقصمي، وابتسام العصفور من الكويت، ونجوى رشيد، وعبد الله شاهر، ومطلوبة قربان، من السعودية، ومنى خاجة، ونجاة مكي، وناصر حاجي مالك، ومنى الحمودي، وبدر أحمد المشرخ، وأحمد الفلاسي، وفيصل راشد القاسمي، من الإمارات، وزياد العنيسي، وناصر مرحب، وسحر اللوذعي، وصدّام العدلة، وردفان المحمدي، وأشيد الحافرة،  من اليمن، وسناء هيشري، بلجيكية من اصل تونسي، وفاطمة جفال جلول سايح، والدكتورة نادية قجال، ومعطي الله يحيى بن عيسى، واشراقة نعيمة، وسايح طاهر من الجزائر، وصلاح غيث، وجمال دعوب، من ليبيا، وإبراهيم الغانم، ومصطفى الحلواجي، وعلي الفردان، وصالح العلوي، من البحرين، ورباب مهدي، من لبنان).

الفنانون العرب المشاركون فى يوبيل كلية فنون الأقصر
الفنانون العرب المشاركون فى يوبيل كلية فنون الأقصر

 

الفنون الجميلة بالأقصر تجمع 30 فنان عربي بـ30 لوحة مميزة
الفنون الجميلة بالأقصر تجمع 30 فنان عربي بـ30 لوحة مميزة

 

الفنون الجميلة بالأقصر تجمع 30 فنان عربي بـ30 لوحة
الفنون الجميلة بالأقصر تجمع 30 فنان عربي بـ30 لوحة

 

كلية الفنون الجميلة بالأقصر تجمع 30 فنان عربي بـ30 لوحة مميزة
كلية الفنون الجميلة بالأقصر تجمع 30 فنان عربي بـ30 لوحة مميزة

 


الاقصر

كلية الفنون الجميلة بالاقصر

اخبار اليوم

فنانون عرب فى الاقصر

اخبار الاقصر

نجوم الفن التشكيلي

اخبار المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

ورشة أعمال فنية لطلاب ذوى الهمم بكلية ألسن فى جامعة الأقصر ..صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:03 ص

رئيس مدينة البياضية بالأقصر يفحص شكوى طلبة مدرسة نجع الشيخ البغدادى.. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:58 ص

صحة الأقصر تستهدف 191 ألف طفلا بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:47 ص

ضبط 24 محل تجارى غير ملتزم بالأسعار وإعلان أسعار وهمية بالأقصر .. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:45 ص

كلية الفنون الجميلة بالأقصر تستضيف فعاليات ورشة الزجاج المصهور .. صور

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:29 ص

محافظ الأقصر : وضع آلية لتحصيل مستحقات الدولة من شركات النقل السياحى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:25 ص

اليوم.. جامعة الأقصر تعقد مؤتمر صحفى لعرض تفاصيل البطولة الأولى للكرة الخماسية

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:24 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة