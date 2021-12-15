اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:55 ص
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غدًا آخر اجتماعات أسعار الفائدة فى 2021 وتوقعات بالتثبيت

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 04:00 ص
غدًا آخر اجتماعات أسعار الفائدة فى 2021 وتوقعات بالتثبيت البنك المركزى المصري
كتب - أحمد يعقوب

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تبحث لجنة السياسة النقدية غدًا الخميس أسعار الفائدة فى آخر اجتماعات عام 2021 وسط توقعات بالتثبيت.
 
وقررت لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى المصـرى، فى نهاية اجتماعهـا مؤخرا، تثبيت سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى، عند 8.25% و9.25% و8.75% على الترتيب، كما تم تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 8.75%.
 
ويلجأ المصريون فى أوقات التباطؤ الاقتصادى، وارتفاع معدلات التضخم، إلى توظيف فوائض أموالهم فى ملاذات استثمارية آمنة ومربحة تحقق لهم عائدًا يمتص الآثار التضخمية – ارتفاع مستوى أسعار السلع والخدمات – وتعمل تلك الأوعية الاستثمارية على تنمية الموارد المالية عبر عدة وسائل.

لجنة السياسات لنقدية

البنك المركزي

أسعار الفائدة

لجنة السياسة النقديـة بالبنك المركزى

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