عمدة نيويورك المنتخب يعين اول امرأة فى منصب مفوض شرطة المدينة ويصفها بـ"مقاتل ذكى"

كتبت: نهال أبو السعود

قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن عمدة مدينة نيويورك المنتخب إريك آدامز سيعين كيتانت سيويل لتصبح أول سيدة فى منصب مفوضة شرطة المدينة، وأكد المتحدث باسم آدامز، إيفان ثيس أن رئيس البلدية المنتخب اختير سيويل من بين مجال من المرشحين المحتملين داخل إدارة شرطة نيويورك (NYPD) وإدارات الشرطة الأخرى فى جميع أنحاء الولايات المتحدة.

ووفقا للصحيفة يعتبر تعيين سيويل أحد أهم تعيينات آدامز عندما بدأ فى ملء إدارته، وقال مصدر مقرب من آدامز إن العمدة المنتخب قد تأثر بثقة سيويل وكفاءتها وخبرتها في العمل السرى، حيث فضت 23 عامًا فى العمل مع قسم شرطة ناسو في وحدات مكافحة المخدرات والقضايا الكبرى ، وكمفاوض بشأن الرهائن.

وذكرت الصحيفة، أن سيويل تمت ترقيته بعد ذلك إلى منصب كبير محققي القسم في سبتمبر 2020، وفي بيان وصف آدامز سيويل بأنها "مقاتل جريمة مثبت لديه الخبرة والذكاء العاطفي لتوفير السلامة التي يحتاجها سكان نيويورك والعدالة التي يستحقونها".

ومن المقرر أن تتولى سيويل، مفوض الشرطة السوداء الثالث في المدينة ، المسؤولية في وقت حرج، حيث أدت تعاملات الشرطة الأمريكية إلى اثارة تساؤلات حول الحد من سلطاتها في المجتمعات على الرغم من أن الجرائم أعلى مما كانت عليه قبل الوباء، وقد انتقد آدامز وقف تمويل حركة الشرطة وتعهد بإزالة الأسلحة من الشوارع ، قائلاً إن المدينة ستكون أكثر استباقية في إزالة الضباط المسيئين من إدارتها أيضًا ، حسبما أشارت التايمز.