ضعف المياه بالأدوار العليا بمدينة المنشأة بسوهاج اليوم لإجراء أعمال الصيانة

سوهاج محمود مقبول

أعلن المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب، عن ضعف المياه بالأدوار العليا عن مدينة المنشأة، اليوم الأربعاء الموافق 15 ديسمبر 2021 وبعد غد الخميس الموافق 16 ديسمبر 2021 فى الفترة من التاسعة صباحا وحتى 12 ظهراً ولمدة ثلاث ساعة لمدة يومين، لإجراء أعمال الصيانة الدورية بمحطة مياه المنشأة السطحية.



وأكد رئيس مياه سوهاج، أنه سيجرى تشغيل محطات مياه روافع العيساوية الارتوازى والزوك الغربية الارتوازى والدويرات الارتوازية وأولاد حمزة الارتوازى بكامل طاقتها لتوفير المياه للمواطنين خلال تلك الفترة، كما أنه سيجرى الدفع بسيارات مياه نقية للمواطنين فى حالة وجود شكاوى من المواطنين.



وطالب رئيس مياه سوهاج المواطنين بالابلاغ الفورى عن الشكاوى من خلال الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى والرقم 01207125125 من خلال خدمة الواتس اب والرقم 01273195125 من أى تليفون محمول أو من خلال تطبيق الهاتف المحمول (HCWW 125) أو إدخال الشكوى على موقع الشــركة الإلكترونى www.scww.com.eg.

وتهيب شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج بالمواطنين وأصحاب المخابز ومسئولي الهيئات الحكومية والمستشفيات بتوفير كميات المياه المناسبة اللازمة لهم خلال تلك الفترة.