ضبط 179 قطعة سلاح وتنفذ 84 ألف حكم ومقتل عنصر إجرامي

كتب محمود عبد الراضي

وجهت أجهزة الأمن حملات أمنية مكبرة لاستهداف كافة صور الخروج عن القانون، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، حيث واصت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (179) قطعة سلاح نارى ، وضبط (248) قضية مخدرات وتنفيذ (84442) حكم قضائى متنوع.

وتمكنت وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة عقب تقنين الإجراءات من ضبط(أحد الأشخاص – مقيم بدائرة القسم ) ،"لقيامه بإنتحال صفة رجل شرطة" وقيامه بإستيقاف أحد الأشخاص وبصحبته فتاة أثناء سيرهما بدائرة القسم ومطالبتهما ببطاقة تحقيق الشخصية.. وضُبط بحوزته (سلاح نارى "طبنجة صوت معدلة"- خزنة بها عدد من الطلقات لذات العيار – جهاز لاسلكى )، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط وما جاء بأقوال المجنى عليهما إعترف بإرتكاب الواقعة بإسلوب "إنتحال صفة ضابط شرطة"

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة كفرالشيخ) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" - كائن بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين راغبى الحصول على شهادات جامعية ، وقيامه بترويج شهادات دراسية بزعم منح الدارسين دورات تعليمية وتدريبية فى مجال التمريض، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمستشفيات الكبرى بالداخل والخارج، وتمكن خلال ذلك من إستقطاب العديد من الأشخاص راغبى الحصول على تلك الشهادات مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبتفتيش المقر المشار إليه تم ضبط ( عدد 6 شهادات تطعيم لقاح فيروس كورونا خالية البيانات وممهورة بأكلاشيه مقلد منسوب صدوره لجهة حكومية ومعدة للتزوير– شهادة طبية خالية البيانات منسوبة لإحدى المستشفيات ومعدة للتزوير- عدد 2 أكلاشيه بإسم الأكاديمية - عدد 11 كارنيه بأسماء أشخاص منسوب صدورها للأكاديمية- دفتر إيصالات إستلام نقدية- هاتف محمول وحاسب آلى "بفحصهما تبين إحتوائهما على أدلة تُشير إلى نشاطه غير المشروع") ، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

وكشفت أجهزة الأمن ملابسات قيام أحد الأشخاص بالدقهلية بالإدعاء "على خلاف الحقيقة" بقيام مجموعة من رجال الشرطة بإقتحام مكتبه ومسكنه، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور على إحدى الصفحات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" يدعى خلاله أحد الأشخاص "محامى" قيام مجموعة من رجال الشرطة بإقتحام منزله ومكتب المحاماه الخاص به وضبط أوراق ومستندات تخصه وتخص موكليه ومبالغ مالية من الخزينة الخاصة بالمكتب وجهاز الكاميرات ومصوغات ذهبية من مسكنه دون إذن من النيابة العامة، بالفحص تبين أنه بناء على إذن النيابة العامة الصادر بشأن ضبط وتفتيش 4 أشخاص ومسكن ووسيلة إنتقالهم "مقيمون بدائرة مركز شرطة بلقاس بالدقهلية، وعدد" 2 " صيدلية مرخصين بإسم أحدهم.. لضبط ما بحوزتهم من عقاقير ومواد مخدرة، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم بتاريخ "9" الجارى وأمكن ضبط أحدهم "صيدلى" أثناء تواجده بالصيدلية خاصته بذات العنوان وبحوزته عدد (50 قرص لعقار الترامادول المخدر – 1500 قرص لعقار التامول المخدر - بعض الأدوية منتهية الصلاحية وغير المصرح بها – سلاح نارى – سلاح أبيض – هاتف محمول – مبلغ مالى – سيارة) ، وكذا ضبط شقيقه "كيميائى" وبحوزته عدد (90 قرص لعقار الترامادول المخدر – 1400 قرص لعقار التامول المخدر – بعض الأدوية غير المصرح بها – هاتف محمول – مبلغ مالى – سيارة) ، وإعترافهما بحيازتهما للأقراص المخدرة والعقاقير الطبية بقصد الإتجار .. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية آنذاك .. وجارى ضبط المتهمان الآخران ومن بينهما "صاحب الصفحة القائمة بالنشر".

وقام قطاع الأمن العام عقب تقنين الإجراءات بتوجيه حملة مكبرة بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى، إستهدفت العناصر الإجرامية الخطرة وحائزى الأسلحة النارية ومتجرى المواد المخدرة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة طهطا بمحافظة سوهاج .. ولدى وصول القوات وإستشعاره بها قام بإطلاق الأعيرة النارية عليها بكثافة فبادلته بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران والسيطرة على الموقف ، مما أسفر عن مصرعه وعُثر بجوار جثته على (بندقية آلية - بندقية خرطوش - 16 خزينة متنوعة- كمية من الطلقات النارية– تليسكوب – كمية من مخدر الحشيش وزنت 3,150 كيلو جرام - مبلغ مالى).

كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط عاملان لقيامهما بإدارة ورشتين لتصنيع الأسلحة النارية وعُثر بداخلهما على (3 فرد محلى، أجزاء من أسلحة نارية وأدوات التصنيع)، وكذا عدد (4 أشخاص).. وبحوزتهم (2 بندقية آلية - طبنجة – كمية من مخدرالحشيش).. بالإضافة إلى عدد (11) دراجة نارية.

وواصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الإستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للإستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).. وقد أسفرت تلك الحملات عن ضبط (1365) قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. أبرزها ضبط (222 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (99,500 طن – 4775بطاقة ورغيف) وضبط ( 37 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (74,944 طن – 28567 عبوة – 115200 قطعة)، وضبط (15 قضية لحوم ودواجن وأسماك) بمضبوطات بلغت (14,533 طن)، وضبط (29 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (5,395 طن – 10033 عبوة – 195461 قطعة – 4500 لتر - 78300 متر )، وضبط (26 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت (1632 لتر – 23000 إسطوانة.

ونجحت الداخلية في ضبط عدد (8275) شخص لعدم إرتدائهم الكمامات الواقية ، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (8239) شخص ، وإتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال (36) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة، وتحرير (842) مخالفة للمحلات التى لم تلتزم بقرار الغلق، وضبط (225) قضية فى مجال منع تداول الأرجيلة.. بإجمالى مضبوطات (1294) أرجيلة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة بولاق أبو العلا بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة السيارة "ملكه" حال توقفها أسفل العقار محل سكنه، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات ومن خلال الإستعانه بالتقنيات الحديثة أمكن تحديد مرتكبى الواقعة (شخصين)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة "مبلغ بسرقتها" وبحوزتهما (هاتف محمول) .. وبمواجهتهما إعترافا بسرقة السيارتين بأسلوب " المفتاح المصطنع " ، وتم بإرشادهما ضبط السيارة المستولى عليها..كما أقرا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص فى سرقة السيارات بذات الأسلوب ، وأضافا بإرتكاب عدد (9) وقائع سرقة سيارة بذات الأسلوب وتم بإرشادهما ضبط سيارتين من المبلغ بسرقتها بمكان إخفائهما بمنطقة الوراق.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ماتبلغ لقسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة من (سيدة - مقيمة بدائرة القسم) بإكتشافها سرقة سيارة (ميكروباص) ملكها حال توقفها بدائرة القسم، بإجراء التحريات من خلال الإستعانة بالتقنيات الحديثة تبين أن وراء إرتكاب الواقعة (شخصين – لهما معلومات جنائية )، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال إستقلالهما سيارة ميكروباص "قيادة أحدهما " ويعمل عليها كسائق والمستخدمة فى إرتكاب الواقعة وبحوزتهما (مفتاح مصطنع – 2 هاتف محمول )، وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بأسلوب" المفتاح المصطنع" بإستخدام الأدوات والسيارة المضبوطين بحوزتهما بقصد مساومة مالكتها على دفع "مبلغ مالى" نظير إعادة السيارة.

وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبالإشتراك مع مديرية أمن المنيا نشاط (إثنين من العناصر الإجرامية ، لهما معلومات جنائية) تخصصا فى الإتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط أحدهما حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة ملوى بالمنيا ، وبحوزته (100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 10 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول) وبمواجهته بالمضبوطات أيد ما جاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (1٫000٫000) واحد مليون جنيه تقريباً).

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة شركة للإنتاج الفنى وإستوديو تسجيل صوتى "بدون ترخيص" كائنة بمنطقة بالجيزة ، وإستخدامه أجهزة حاسب آلى "تعمل كوحدات مونتاج مُحمل عليها بعض برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة ومنسوب صدورها لعدة شركات عالمية" دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية ، وكذا مصنفات سمعية غير مجازة رقابياً مسجلة داخل الإستوديو ، وقيامه بإنشاء وإدارة قناة على موقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب" بدون ترخيص يقوم من خلالها ببث الأعمال غير المرخصة التى تنتج بالإستوديو بهدف تحقيق الربح المادى بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الشركة المُشار إليها، وأمكن ضبط (مالك الشركة) وبتفتيش مكونات الشركة فى حضوره تم ضبط (إستوديو تسجيل صوتى كامل يحتوى على وحدة معالجة مركزية "محمل عليها برامج وتطبيقات حاسب آلى مقلدة ومنسوخة وبرامج مونتاج وهندسة صوتية منسوب صدورها لكبرى الشركات العالمية دون الحصول على تصريح من أصحاب الحقوق المادية والأدبية" – "هارد ديسك محمل عليه مجموعة من مقاطع وفيديوهات لمطربين شعبيين يتم إعدادها داخل الإستوديو - مايك صوت" يستخدم فى أعمال التسجيل الصوتى" – فلتر صوت "يستخدم فى تنقية الصوت أثناء التسجيل" – كارت صوت "لإستخدامه بالتسجيل" سماعة رأس "يستخدم أثناء التسجيل" – هاتف محمول "مُحمل على وحدة التخزين الداخلية وبه آثار ودلائل على إدارة القناة المشار إليها") بمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بأنه مالك الشركة وإرتكابه الواقعة بقصد التربح المادى .

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قيام (مسئولى مطبعة بدون ترخيص كائنة بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بالقاهرة) بطباعة ونسخ العديد من الملازم التعليمية الخاصة بكلية إحدى الجامعات بدون تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المطبعة المشار إليها ، وتم التقابل مع (المدير المسئول) وبالتفتيش فى حضوره تم ضبط (2150 ملزمة تعليمية ومواد دراسية مختلفة خاصة بكلية إحدى الجامعات دون الحصول على تفويض من أصحاب الحقوق المادية والأدبية) ، بمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش إعترف بأنه المدير المسئول وإرتكابه المخالفات المشار إليها بالمشاركة مع صاحب المطبعة بقصد الربح المادى .

وأكدت معلومات وتحريات مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بعرض جهاز "لاب توب" للبيع بثمن بخس لا يتناسب مع قيمته الحقيقية، بالإنتقال أمكن ضبطه ، وتبين أنه (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية) ، وبحوزته "جهاز لاب توب " مجهول المصدر، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات إعترف بسرقته ، وكذا عدد (2 جهاز لاب توب آخرين من داخل مسكن أحد المواطنين بدائرة القسم "محرر بشأنها محضر" بالإشتراك مع (عاطل "له معلومات جنائية"- سائق، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما ، وبحوزتهما (أجنة حديدية "المستخدمة فى إرتكاب الواقعة") ، وبمواجهتهما بما جاء بأقوال المتهم المضبوط أيداها.. كما إعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامى فـى السـرقـة مـن داخـل المساكن بأسلوب "التسلق وكسر الشباك" ، وأقروا بإرتكاب (واقعتين سرقة بذات الأسلوب) ، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكن أحدهم.

وواصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الإنضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط (4985) مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات (1268) مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و(165) مخالفة السير بدون تراخيص، و(8) مخالفات دراجات نارية، و25) مخالفات موقف عشوائى، و(6) مخالفات لشروط التراخيص.

وقام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.. أسفرت جهودها عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية أبرزها ضبط (7) قطع سلاح نارى وأبيض، وضبط (17) قضية إتجار فى المواد المخدرة .. ضُبط خلالها (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة).. بحوزة (21) متهم "لعدد 8 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ (7542) حكم قضائى متنوع وفى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية تم ضبط (6) قضايا ، وفى مجال الأمن العام تم ضبط عدد (26) قضية، وفى مجال ضبط المخالفات المرورية تم ضبط عدد (1445) مخالفة مرورية متنوعة، وفى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة تم ضبط قضيتين ، وفى مجال تنفيذ الأحكام تم تنفيذ عدد (219) حكم قضائى متنوع.

تمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (شقيقان - مقيمان بمحافظة الجيزة) ، والمطلوب التنفيذ عليهما فى جناية " قـتـل " والمقضى فيها بالسجن المؤبـد.

وتمكنت مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثان بمديرية أمن القاهرة من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر – له معلومات جنائية ) ، وبحوزته (2 هاتف محمول " مجهولى المصدر") ، وبمواجهته إعترف بسرقتهما من (طالب- مقيم بالقليوبية بأسلوب "النشل") وبتطـوير مناقشة المتهم أقـر بمزاولتـه نـشـاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "النـشـل" ، وإعترف بإرتكاب عدد (5) حوادث سرقة بذات الأسلوب .. كما تم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمسكنه.

وواصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى - الأمن العام) ومختلف مديريات الأمن جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة، وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من تحقيق ضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (مسجل جنائى ، ونجلته – مقيمان بدائرة قسم شرطة الساحل) حال تواجدهما بدائرة القسم بالقاهرة، وضبط (كمية من مخدر الهيروين – مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة (أحد الأشخاص - له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة كرموز، وضبط (500 قرص مخدر متنوع – مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة (إحدى السيدات - لها معلومات جنائية) حال تواجدها بدائرة قسم شرطة محرم بك، وضبط (20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام – مبلغ مالى) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وضبط (طبنجة مطموسة الأرقام – 71 قرص منشط - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة قسم شرطة أول العامرية، وضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين - لأحدهما معلومات جنائية) .. حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة المحمودية.

ونجحت الجهود في ضبط (2 إسطوانة لمخدر الهيروين - مبلغ مالى – هاتف محمول- سلاح أبيض) بحوزة (أحد الأشخاص – له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة أبو صوير، وضبط (6000 قرص مخدر متنوع – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين – لأحدهما معلومات جنائية) حال إستقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة الأربعين، ونجحت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية بمنطقة "السحر والجمال في ضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص) حال تواجده بدائرة قسم شرطة ثان العاشر من رمضان.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص "يحمل جنسية إحدى الدول" - مقيم بدائرة القسم) بأنـه حـال إستقلاله سيارة أجـرة بدائرة القسم .. إصطدم قائدها بسيارة أخرى متوقفة بجانب الطريق ، وحال نزول المجنى عليه من السيارة فوجئ بأحد الأشخاص "أدلى بأوصافه التقريبية" إفتعل معه مشاجرة ، وأثناء ذلك قام بخطف حقيبـة يـده ، وبداخلها هاتف محمول ومبالغ مالية عبارة عن (عملات محلية وأجنبية) ولاذ بالفرار، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وإستخدام التقنيات الحديثة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم – له معلومات جنائية)، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه ، وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.. وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها بمسكنه.

وتمكنت مباحث قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة من ضبط (3 أشخاص - مقيمين بدائرة القسم) حال إستقلالهم سيارة ملاكى قيادة أحدهم "ملك شقيقته" ، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 750 جرام - سلاح أبيض " مطواة " - مبلغ مالى - 5 هواتف محمولة)، بمواجهتهم إعتـرفـوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار ، والسلاح الأبيض بقصد حماية نشاطهم الإجرامى ، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهواتـف لتسهيل الإتصال بعملائهم والسيارة لتسهيل تنقلاتهم.

وواصلت وزارة الداخلية الحملات الأمنية المُكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث اضطلعت أجهزة الوزارة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات.. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

ووجهت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات وأسفرت جهودها عن ضبط (3289) قضية متنوعة.

ونجحت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء في ضبط (13180) قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، واسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط (263) قضية فى عدة مجالات أبرزها "الضرائب العامة ، مخالفات الجمارك ، تحرى مدين لمصلحة الضرائب".