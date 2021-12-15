اليوم السابع
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الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 01:07 م
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ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى خلال حملات الطب البيطرى بالبحيرة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:54 م
ضبط 17 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الأدمى خلال حملات الطب البيطرى بالبحيرة لحوم غير صالحة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية، وحمايتها من الأمراض الوبائية ،  مشددا على تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية والإبلاغ عن الإشتباة في أية أمراض وبائية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع، وتوفير البروتين الحيواني بصورة آمنة لمواطني المحافظة .

وفى هذا السياق قامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بترقيم وتسجيل 13035 رأس ماشية و تم التأمين على 10423 رأس ماشية وذلك من خلال إدراتي الترقيم والتسجيل والتأمين على الماشية  بالمديرية ، من خلال الإدارات والوحدات التابعة للمديرية.

كما قامت إدارة المجازر والتفتيش علي اللحوم بذبح 8088 ذبيحة، وضبط 17115 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي واعدام 16968 كيلو لحوم وبلغت عدد قضايا ذبح اللحوم خارج المجازر الحكوميه 123 قضية،  كما تم إجراء تلقيح صناعي لرؤوس الماشية لعدد 2728 رأس.



 


ضبط لحوم فاسدة

محافظة البحيرة

الطب البيطرى

محافظ البحيرة

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