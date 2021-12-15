اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:15 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

صرف تعويضات لـ120 أسرة بمسار توسعة شارع حسين كامل فى مصر الجديدة

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 09:35 ص
صرف تعويضات لـ120 أسرة بمسار توسعة شارع حسين كامل فى مصر الجديدة نائب محافظ القاهرة يتفقد اعمال التوسعة
كتب سيد الخلفاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم صرف تعويضات لـ120 أسرة من السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة، مشيرا إلى أنه تم استقبال طلبات لصرف التعويضات لـ175 طلب وجارى السير فى استكمال صرف التعويضات لعمل التوسعة للشارع تنفيذ الهيئة الهندسية.
 
وأضاف نائب محافظ القاهرة، خلال تفقده أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة إمتداد طريق السويس المدخل الرئيسي لمصر الجديدة بحضور المهندس حسن موافى رئيس حى مصر الجديدة، أن قيمة تعويضات السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل بألماظة بلغ 187 مليون جنيه، موضحا أنه تم يتم تعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة وفقا لخبراء التقييم، وذلك لصرف التعويض العادل والمناسب، مع إمكانية الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا رغب السكان.
 
وأوضح "صابر"، أن قيمة التعويض عن المتر السكنى بلغت 8 آلاف جنيه وللمتر التجارى 16 ألف جنيه، وذلك حسب ما حدده المقيم العقارى، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء وقت كافى للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية، وأن إجمال الأسر 150 أسرة، وأنه يتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس.

توسعة شارع حسين كامل

محاور القاهرة

محور السويس

طريق السويس

الماظة

شارع حسين كامل

محافظ القاهرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظة القاهرة: 4948 فرقة ثابتة تشارك فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:15 م

محافظة القاهرة تعتمد مشروع تخطيط منطقة شمال الحرفيين

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:52 م

محافظ القاهرة: التوسع العمرانى بالعاصمة فرصة لتستفيد منها المدن الأفريقية

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 10:01 م

محافظ القاهرة: إزالة 415 حالة تعدٍ على النيل من أصل 1066

الإثنين، 13 ديسمبر 2021 01:39 م

الحكومة للبرلمان: تكليفات رئاسية بعدم ظلم الناس فى تعويضات المنفعة العامة.. محافظ القاهرة: مفيش مواطن بينزل من شقته إلا لما ياخد تعويضه.. "محلية النواب" تحل نزاع أرض سوق روض الفرج وتوصى باستغلال الأصول

الخميس، 09 ديسمبر 2021 12:00 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة