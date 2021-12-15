صرف تعويضات لـ120 أسرة بمسار توسعة شارع حسين كامل فى مصر الجديدة

كتب سيد الخلفاوى

أكد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية، أنه تم صرف تعويضات لـ120 أسرة من السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة، مشيرا إلى أنه تم استقبال طلبات لصرف التعويضات لـ175 طلب وجارى السير فى استكمال صرف التعويضات لعمل التوسعة للشارع تنفيذ الهيئة الهندسية.

وأضاف نائب محافظ القاهرة، خلال تفقده أعمال توسعة شارع حسين كامل سليم بمصر الجديدة إمتداد طريق السويس المدخل الرئيسي لمصر الجديدة بحضور المهندس حسن موافى رئيس حى مصر الجديدة، أن قيمة تعويضات السكان بمسار توسعة شارع حسين كامل بألماظة بلغ 187 مليون جنيه، موضحا أنه تم يتم تعويض السكان بالقيمة السعرية للمنطقة وفقا لخبراء التقييم، وذلك لصرف التعويض العادل والمناسب، مع إمكانية الحصول على وحدة سكنية بديلة إذا رغب السكان.

وأوضح "صابر"، أن قيمة التعويض عن المتر السكنى بلغت 8 آلاف جنيه وللمتر التجارى 16 ألف جنيه، وذلك حسب ما حدده المقيم العقارى، مشيرا إلى أنه يتم إعطاء وقت كافى للسكان للإخلاء عقب استلام التعويضات المالية، وأن إجمال الأسر 150 أسرة، وأنه يتم توسعة الشارع كامتداد لطريق السويس، وخدمة مدخل منطقة مصر الجديدة للقادم من طريق السويس.