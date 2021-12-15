اليوم السابع
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19 ديسمبر الجارى..

صحة الأقصر تستهدف 191 ألف طفلا بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:47 ص
صحة الأقصر تستهدف 191 ألف طفلا بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال صحة الأقصر تستهدف 191 طفل بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال
الأقصر – أحمد مرعى

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تستعد مديرية الصحة بالأقصر، لفعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حيث أعلنت وزارة الصحة والسكان عن انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، يوم الأحد المقبل الموافق 19 ديسمبر الجاري وتستمر حتى 22 ديسمبر، وذلك لرفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال من عمر يوم حتى خمس سنوات.

وفي هذا السياق، أعلن الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة بمحافظة الأقصر، أن عدد الأطفال المستهدفين بالتطعيم بالمحافظة يبلغ 191.420 طفلاً، وسيقوم بالعمل 679 فرقة بالإضافة إلى فرق الإشراف المشاركة بالحملة، لافتاً إلى نقل الفرق إلى أماكن عملهم في كل أنحاء المحافظة من خلال 67 سيارة.

وأكد وكيل الوزارة، فى بيان صحفى، على عقد الدورات التدريبية لجميع الفرق الطبية المشاركة بالحملة، وعقد الإجتماعات المتتابعة لفرق الإشراف على الحملة بالإدارات الصحية، ومتابعة توافر المستلزمات الخاصة بالحملة وفقاً لعدد الأطفال المستهدفين بها، والتأكيد على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الإحترازية، وطرق مكافحة العدوى أثناء التطعيمات، فى ظل الظروف الراهنة، وأشار إلى وجود فرق ثابتة بكل الوحدات الصحية ومكاتب الصحة والمستشفيات، وفرق متحركة للمرور على المنازل ودور رياض الأطفال والمدارس.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، أنه تم التأكيد على تفعيل خطة الطوارئ لحفظ جرعات التطعيم في حال انقطاع التيار الكهربائي وذلك من خلال التنسيق مع شركة الكهرباء، كما أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل عمل الفرق الطبية بالمدارس والحضانات.

جدير بالذكر أن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف تطعيم 16.5 مليون طفل من خلال 45 ألف فريق يضم 90 ألف عضو موزعين على محافظات الجمهورية، ويشار إلى أن الحملة مجانية والطعم المستخدم هو طعم شلل الأطفال الفموي، حيث يتم تطعيم الطفل بنقطتين فى الفم مع التأكد من البلع، لحماية الأطفال من هذا المرض شديد العدوى الذي يسبب إعاقة مدى الحياة.

 


الاقصر

صحة الاقصر

الحملة القومية ضد شلل الاطفال

اخبار اليوم

حملة التعطيم ضد شلل الاطفال

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