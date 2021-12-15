شكوى من عدم تركيب خطوط الهاتف الأرضى بشارع السلام.. وتليفونات الإسماعيلية ترد

أحمد جمال الدين - الإسماعيلية - السيد فلاح

أرسل القارئ نور وليد شكوى عبر خدمة صحافة المواطن فى اليوم السابع يتضرر فيها من عدم تركيب خطوط الهاتف الأرضى لمنزل 101 بشارع رضا حي السلام الإسماعيلية.

وقال القارئ، إن عدم تركيب الخط الأرضى تسبب فى أزمة كبرى خاصة بالنسبة للأولاد فى المرجلة الدراسية، والتى تعتمد بشكل كامل على الإنترنت، مؤكدا توجهه عدة مرات إلى السنترال التابع له على مدار 7 أشهر لتقديم طلبات بتركيب الخط الأرضى حرصا على مستقبل أولاده الدراسى، ولكن لم يتلق استجابة من قبل السنترال.



من جانبها، قالت جيهان فؤاد حسين، مدير إدارة المكتب الإداري والسكرتارية للإدارة العامة لمنطقة تليفونات الإسماعيلية، إن المهندس محمد سيد أحمد، مدير عام منطقة تليفونات الإسماعيلية، أوضح أن الفحص متعذر ولا يوجد إمكانية فنية للتعاقد هذا العام، مؤكدًا أنه سيجرى توسع الشبكة الأرضية خلال الفترة المقبلة، وبالتالي سيتمكن من توصيل الخدمة.

تأتى هذه الشكوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقها "اليوم السابع" لحرصه المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين.

ويعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة ل استقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com، أو عبر رسائل "فيس بوك"، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".