شاهد.. لحظة إنقاذ مسن وابنته من أسفل منزل منهار بسوهاج

يوثق فيديو لحظة إنقاذ مسن وابنته بعد انهيار جزئي لمنزلهما في سوهاج، حيث ساهم التحرك السريع لرجال الشرطة في إنقاذهما، وقدم الأهالي الشكر لرجال الشرطة على الجهود الإنسانية التي يسطروها يوما تلو الآخر.كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج بفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل دون حدوث إصابات بين قاطنى المنزل، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية لمكان الحادث.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث القسم، بحدوث انهيار جزئي داخلي بمنزل واحتجاز شخصين دائرة قسم ثان سوهاج، وتبين أن المنزل مكون من طابقين "الجزء الخارجي من المنزل مبني بالطوب الأحمر والأسمنت والجزء الخلفي للمنزل مبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية" على مساحة 420 مترا، ملك المدعو مجدي ش م ا 78 سنة بالمعاش ويقيم دائرة القسم يقطنه وأسرته، وتبين سقوط سقف الصالة بالطابق الثاني بالجزء الخلفي للمنزل وانهيار سلم المنزل، مما أدى لاحتجاز مالك المنزل وابنته المدعوة إيفا م ش م 45 سنة حاصلة علي ليسانس حقوق وتقيم بذات العقار.



تمكنت قوات الإنقاذ البري من إنقاذ المذكورين وتبين عدم وجود إصابات بهما، وأفاد مالك المنزل المذكور بمضمون ما تقدم وعلل سبب الانهيار لقدم المنزل وتهالكه، وتم إخطار الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.