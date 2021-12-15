قالت السفارة الروسية فى ألمانيا، اليوم /الأربعاء/ إن حكم محكمة برلين على مواطن روسي بالمؤبد في قضية مقتل مواطن جورجي "منحاز وذو دوافع سياسية".
ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية الناطقة بالعربية تصريحات السفير الروسي لدى برلين سيرجي نيشايف، إن قرار المحكمة الصادر ضد المواطن الروسى على خلفية مقتل الجورجي، زليمخان خانجوشفيلي، والذي تزعم السلطات الألمانية أن مؤسسات الدولة الروسية تقف وراءه "متحيز وذو دوافع سياسية".
وأوضح السفير الروسي أنه "وفقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الألمانية فإن مؤسسات الدولة الروسية وراء مخطط مقتل المواطن الجورجي خانجوشفيلي في برلين في 23 أغسطس 2019... نحن نعتبر هذا الحكم قرارا متحيزا وله دوافع سياسية وينعكس سلبا على العلاقات الروسية الألمانية، الصعبة بطبيعتها".
أصدرت محكمة ألمانية في برلين حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي متهم في قضية قتل المواطن الجورجي خانجوشفيلى.
يذكرأن، استدعت الخارجية الألمانية سفير روسيا لديها وأكدت نيتها طرد اثنين من موظفى سفارة موسكو فى برلين، على خلفية إصدار حكم بالسجن المؤبد على مواطن روسى بتهمة قتل آخر جورجى، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".
وأضاف: "نحن لا نعتبر هذا الحكم موضوعيا، بل نعتبره قرارا له دوافع سياسية وسيستمر بلا شك في تشكيل عبء خطير على العلاقات الروسية-الألمانية الصعبة بالفعل".
وقضت محكمة ألمانية بسجن روسي مدى الحياة بتهمة قتل جورجي منحدر من أصول شيشانية وسط برلين قبل عامين.
ووجدت محكمة برلين اليوم الأربعاء، المتهم 56 عاما، مذنبا بتهمة القتل، وذكرت المحكمة خلال النطق بالحكم أن جريمة الاغتيال تمت بتكليف من جهات حكومية روسية.
ورسخ فى قناعة المحكمة أنه في يوم 23 أغسطس عام 2019 أطلق الروسي النار على الجورجي الذي كان يعيش كطالب لجوء في ألمانيا منذ نهاية عام 2016، والذي صنفته السلطات الروسية على أنه إرهابي.
وقال رئيس المحكمة أولاف أرنولدى خلال النطق بالحكم: "تم الإعداد للجريمة بدقة عبر مساعدين منتشرين في برلين".
ولطالما أنكرت روسيا تورط جهات حكومية في الجريمة، ومع ذلك، وصف الرئيس فلاديمير بوتين الجورجي المقتول بأنه "قاطع طرق وقاتل"، مضيفا أن موسكو طالبت السلطات الألمانية على نحو متكرر بتسليمه دون جدوى.
وقال بوتين في ديسمبر عام 2019 خلال مؤتمر صحفى: "كنا نبحث عن هذا الشخص، شخص شديد الوحشية ومتعطش للدماء، في عملية واحدة فقط شارك في قُتل 98 شخصا، كان أحد منظمي انفجارات مترو موسكو"، مضيفًا أن الجورجي قاتل فى صفوف الانفصاليين فى القوقاز.
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