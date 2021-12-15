ونقلت شبكة (روسيا اليوم) الإخبارية الناطقة بالعربية تصريحات السفير الروسي لدى برلين سيرجي نيشايف، إن قرار المحكمة الصادر ضد المواطن الروسى على خلفية مقتل الجورجي، زليمخان خانجوشفيلي، والذي تزعم السلطات الألمانية أن مؤسسات الدولة الروسية تقف وراءه "متحيز وذو دوافع سياسية".



وأوضح السفير الروسي أنه "وفقا للحكم الذي أصدرته المحكمة الألمانية فإن مؤسسات الدولة الروسية وراء مخطط مقتل المواطن الجورجي خانجوشفيلي في برلين في 23 أغسطس 2019... نحن نعتبر هذا الحكم قرارا متحيزا وله دوافع سياسية وينعكس سلبا على العلاقات الروسية الألمانية، الصعبة بطبيعتها".



أصدرت محكمة ألمانية في برلين حكما بالسجن مدى الحياة على مواطن روسي متهم في قضية قتل المواطن الجورجي خانجوشفيلى.