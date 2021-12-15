رفع 1100 شيشة وحالة إشغال طريق بأحياء الهرم وشمال الجيزة

كتب سيد الخلفاوى

شنت محافظة الجيزة، من خلال حى الهرم وتحت إشراف تيسير عبد الفتاح رئيس الحى، حملة نظافة موسعة ورفع التراكمات والمخلفات بشوارع زغلول وترعة جلال آخر فيصل واللبيني هرم وكعبيش والمريوطية فيصل ومدخل مدينة الرحمن بجوار مساكن الشارقة وآخر شارع الملك فيصل والمنطقه الأثرية ورفع مخلفات نفق الترابيع.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، بشأن الاستمرار فى شن الحملات بصفة دورية لرفع كفاءة منظومة النظافة والطرق وإزالة التعديات والمخالفات بالأحياء والمراكز والمدن.

كما تم تنفيذ حملات مكبرة علي المحلات التجارية والمقاهي المخالفة والباعة الجائلين بشوارع المريوطية هرم وكعبيش والمنصورية واللبيني فيصل وأسامه أبو عميرة، لرفع كافة التعديات والإشغالات علي حرم الطريق، وقد أسفرت الحملة عن رفع 800 حالة إشغال متنوعة ما بين كراسي واستاندات وفاترينات وثلاجات وشيش وعربات لباعة جائلين وإيداعها بمخازن الحي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وتحرير المحاضر اللازمة.

كما قام الحي برفع المخلفات المتواجدة داخل الموقف الجديد الذي يتم تجهيزه بجوار سنترال المريوطية وفرد قشط اسفلت استعدادا لرصفة ونقل كافه سيارات الاجرة بين الهرم وفيصل بداخلة تيسيرا علي المواطنين وتوسعة الشارع والظهور بالمظهر الحضاري والقضاء علي العشوائيات والتعديات علي حرم الطريق.

وفى حي شمال الجيزة، تم تنفيذ حملات بمتابعة إشرف بكر رئيس الحى لرفع كافة الإشغالات التى تعوق الطريق العام، وتم من خلالها رفع 300 حالة إشغالات بشوارع العامل الأول والمنيرة الغربية والبراجيل، وتم إيداع جميع المضبوطات بمخازن الحى واتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها، وضبط عدد 4 مقاهي لتدخين الشيشة.