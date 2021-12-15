"حياة كريمة" تنفذ 102 مشروع صرف ومياه فى الشرقية بتكلفة 5 مليارات جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس عامر كمال، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب بالشرقية، أن العمل يجرى على قدم وساق لتنفيذ 102 مشروع فى مركز الحسينية ضمن مبادرة حياة كريمة بتكلفة 5 مليارات جنيه، لتوفير كوب مياه نظيف بالمركز.

وأوضح أنه فى مجال الشرب جرى إنشاء وتوسعة وزيادة طاقة العمل بـ6 محطات، على سبيل المثال محطات "حجير والحسينية والبكارشة"، لافتا إلى أن حجير وحدها بعد التوسعات ستخدم 250 ألف نسمة، مشيرا إلى أنه تم مد شبكات مياه بطول 520 كيلو، بالقطار مختلفة من بين 4.5 بوصة إلى 22 بوصة.

أما الصرف الصحى فتم إنشاء وتوسعة الطاقة الاستعابية لمحطات المعالجة، وإنشاء 13 محطة صرف صحى لخدمة القرى المحرومة وأيضا روافع للصرف إلى جانب مد خطوط شبكات بطول 220 كيلو متر صرف.

وأكد المهندس عامر كمال أن المجتمع المدنى متفاعل بشكل كبير مع مشروع حياة كريمة، من خلال توفير قطع الأراضى لتنفيذ المشروعات الخدمية، مما ساهم بشكل كبير فى تنفيذ مشروعات بسرعة.

وقال رئيس مجلس الإدارة إن دورهم لن ينتهى فقط على تنفيذ تلك المشروعات الخدمية، بل هناك دور توعوى نقوم به من خلال حملات طرق الأبواب وندوات بالتوعية بتلك المشروعات الخدمية، وكيفية الحفاظ عليها فى المستقبل، من خلال ترشيد استهلاك المياه، والتعامل السليم مع الصرف الصحى.

وكان الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية، أعلن أن مشروعات الخدمية ضمن مبادرة حياة كريمة المنفذة بمركز الحسينية، تسير على خطى ثابتة، نسب الإنجاز وصلت من 60 إلى 80% فى كل مشروعات، مما يجعل المحافظة الأولى بين المحافظات فى نسب تنفيذ بعض المشروعات، على سبيل المثال تنفيذ 139 مشروعات صرف صحى 64%، 62 مشروع مياه الشرب 78%، الصحة والتعليم 60%.

يذكر أنه تجرى مشروعات تنموية داخل 41 قرية و740 تابعا بمركز الحسينية، لتدخل ضمن تنفيذ المبادرة الرئاسية لأعمال التطوير ورفع الكفاءة وتغيير الحياة للأفضل، واللارتقاء بالمستوى الاقتصادى والاجتماعى والبيئى والصحى للأسر الأكثر احتياجاً ولإحداث تنمية شاملة بالريف المصري، وتمكينها من الحصول على الخدمات الأساسية بما يتناسب مع المشروعات القومية التى تنفذها الدولة المصرية.

وتهدف المبادرة لرفع كفاءة البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحى وكهرباء وطرق وكبارى وغاز طبيعى، وإقامة منشآت تعليمية وشبابية وتوفير سكن كريم للنهوض بمستوى معيشة المواطنين.