حياة كريمة بكفر الشيخ ..انشاء مركزى شباب و14مقر إدارى وملاعب ورفع كفاءة 49 هيئة

تلقى اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، تقريراً عما تم إنجازه خلال العام الحالى بالجهاز التنفيذى لمديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، فتم إنشاء عدد من المشروعات القومية بعدد من مراكز وقرى محافظة كفر الشيخ، ضمن المشروعات القومية التى وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية وتفقدها وافتتح عدد منها اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ.

أكد اللواء جمال نورالدين، أن الدولة تعمل جاهدة على إقامة المشروعات الخدمية بكافة القطاعات ومنها مديرية الشباب والرياضة، وجارى العمل فى العديد من قرى ومراكز المحافظة وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها.

وقال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، تضمنت إنجازات مديرية الشباب والرياضة، انشاء مركزى شباب بتكلفة قدرها 4 ملايين جنية ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالى 2021/ 2022 " مركز شباب أريمون التابع لإدارة شباب كفر الشيخ، مركز شباب ابو غنيم التابع لإدارة شباب سيدى سالم"، ورفع كفاءة وصيانة 49 هيئة شبابية ضمن الخطة الإضافية للعام المالى 2021/2022 بتكلفة قدرها 2مليون و157الف جنيه، بمراكز شباب "ميزار، متبول، كفر الطايفة، نصره، مسير، روينه إدارة كفر الشيخ، ام الشعور، السحايت ، المجاز الغربى ، شرق البنوان إدارة شباب الحامول، العمدان ، الرياض ، بقلولة، أم القرى، الضبعة، ابو مصطفى بالرياض، عمرو، منية المرشد، القنى إدارة مطوبس - الطراوى ، كفر السودان، البياض إدارة شباب دسوق، حازق، ابوقطفة، ابشان، الكراكات، كفرقتة إدارة شباب بيلا، منشاة على، القصابي، العيسوية، البلاصى إدارة سيدى سالم، الساحل البحرى ، الربع ، الشهابية، الحماد إدارة بلطيم، المنشاة الصغرى، كفر المرازقة، البكاتوش، المنشاة الكبرى، طويلة نشرت، نشرت إدارة قلين، الحلافى الكبرى، المرابعين، زهران منشة الشرقية إدارة سيدى غازي، العلوي، منية الأشراف إدارة شباب فوة، المقصبة إدارة برج البرلس.

وأضاف محروس، كما تضمنت الإنجازات مبادرة حياة كريمة والتى شملت إدراج 19 مشروعاً ضمن مبادرة حياة كريمة بإدارة شباب مطوبس، وتتمثل فى إنشاء 5 مراكز إدارية بالملاعب والأسوار" قومسيون شرق، إنشاء مبنى إدارى ، ملعب ، سور ، ونظارة الغنايم، وإنشاء مركز شباب وملعب خماسى ، السكرى إنشاء مقر ادارى وملعب خماسى وسور ،خان خماسى وسور، كذلك رفع كفاءة وصيانة 14 مقرات وأسوار وملاعب خماسية.

وقال وكيل وزارة الشباب والرياضة ، كما تضمنت رفع كفاءة كل من مركز شباب خليج بحـرى والملعب الخماسي، والسور، ومركز معدية مهــدي، وخليج قبــلي، وبنــى بكار رفع والملعب، ومركز شباب القني، وانشاء ملعب خماسي، والملعب الخماسى ببرج مغيزل، ومنيـــة المرشد ،والجزيرة الخضراء "ملعب خماسي" وانشاء ملعب خماسى و سور بمركز شباب برنمبال، وإضافة 14 ملعب خماسى وقانونى نجيل صناعى وأكريليك، وانشاء14 مقر ادارى وملاعب رياضية بتكلفة قدرها 17مليون و450 ألف جنيه، شملت الملعب الخماسى نجيل صناعى بمركز شباب محلة، والملعب الخماسى نجيل صناعى بنادى سخا الرياضي، والملعب القانونى نجيل صناعى بمركز شباب الرملة، و المقر الإدارى لمركز شباب مدينة سيدى غازي، والملعب الخماسى نجيل صناعى بمركز شباب زهران، الملعب الخماسى نجيل صناعى بمركز شباب دسوق، والملعب الخماسى كليرك بنادى دسوق الرياضي، والملعب الخماسى نجيل صناعى بمركز شباب الشون، والملعب التدريبى نجيل صناعى بمركز شباب 62 الجدية، الملعب الخماسى نجيل صناعى بنادى المركزية الرياضي، الملعب الخماسى نجيل صناعى بمركز شباب الربايعة، الملعب التدريبى نجيل صناعى بمركز شباب قـونة، الملعب الخماسى نجيل صناعى بمركز شباب العلامية، الملعب القانونى نجيل صناعى بمركز شباب قبريط.

وأضاف محروس ،تم عقد انتخابات مجالس الإدارات بمراكز الشباب بـ 155هيئة شبابية، وتم اجراء الانتخابات بإشراف قضائى وبحضور الجهات الأمنية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من مواجهة فيروس كورونا، كذلك تم عقد انتخابات مجالس إدارات بالأندية الرياضية بـ21هيئة رياضية ،وتم اجراء الانتخابات بإشراف قضائى وبحضور الجهات الأمنية مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من مواجهة فيروس كورونا.

وشملت الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية والاجتماعية والأعمال التطوعية والمشاركات القومية المنفذة بمديرية الشباب والرياضة مشاركات قومية حيث تم تنفيذ الماراثون الرياضى "اليوم العالمى لمكافحة الفساد" تحت شعار "معاً ضد الفساد" بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية بكفر الشيخ بمشاركة 400شاب وفتاه بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ واللواء رئيس هيئة الرقابة الإدارية ، ووكيل الوزارة، ووكلاء للشباب والرياضة وأعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية.

وأضاف محروس، وحصلت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ على المركز الأول على مستوى إقليم وسط الدلتا بدورى التميز للمديريات ضمن أفضل 6 مديريات على مستوى الجمهورية بحضور الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وتم انطلاق شعلة أولمبياد الطفل المصرى النسخة الثالثة بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ نائبا عن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ بمشاركة ابطال الموهبة والبطل الاوليمبى وأعضاء الجوالة والجوالات وفريق شباب يدير شباب، وشاركت المديرية بذكرى ثورة 30 يونيو بحضور محافظ كفر الشيخ، ب 2650 من أعضاء مراكز الشباب، وشاركت المديرية مسابقة التميز الكشفى على مستوى الجمهورية بالمدينة الشبابية بابى قير الإسكندرية وفوز الفرق الكشفية "زهرات ، مرشدات ، كشافة مركز شباب بيلا" بالمستوى الأول، وفوز فريق أشبال مركز شباب برج البرلس بالمسابقات القومية بالمستوى الثاني، وشاركت المديرية مسابقة التميز الكشفى لتنمية روح الولاء والانتماء بالمدينة الشبابية بأبو قير بمشاركة 29 من الطلائع.