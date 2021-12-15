حماية المستهلك بالشرقية يحرر 57 محضر ويتحفظ على مواد غذائية مجهولة

الشرقية - إيمان مهنى

تمكن جهاز حماية المستهلك بالشرقية من ضبط كميات من مواد غذائية مجهولة المصدر خلال حملاته المفاجئة على المحال التجارية، كما حرر 57 محضر عدم وجود شهادات صحية أو إعلان عن الأسعار.

وقال بيان : أنه شن جهاز حماية المستهلك فرع الشرقية عدة حملات على مدن المحافظة بالإشتراك مع مديرية التموين و مباحث التموين و مديرية الصحة وإدارة التفتيش الصيدلى و الرقابة الإدارية.

وتم تحرير محضر ضد صاحب محل حلويات وذلك لبيع سلع مجهولة المصدر وتم التحفظ على 4 علب حلويات المولد زنه الواحدة 1 كجم ، محضر ضد محل مشويات دواجن ولحوم وذلك لحيازة لحوم مجهولة المصدر وتم ضبط 8 كجم لحم مفروم.

ضبط مخبز سياحى و تم التحفظ على عدد 5 شكاير دقيق وزن 50 ك بإجمالى 250 ك مجهول المصدر، ضبط مطعم فول وفلافل بشارع العروبه لحيازة سلع مجهولة المصدر و تم التحفظ على جركن زيت طعام 20 لتر بدون تاريخ انتاج ومدة صلاحية، محضر ضد صاحب منشأة وذلك لعرض وبيع منتجات غذائية غير صالحة للإستهلك الآدمى وتم ضبط عدد 75 عبوة مواد غذائية، محضر ضد صاحب محل حلويات وذلك لحيازة سلع مجهوله المصدر وتم ضبط 4 علب حلويات المولد زنه الواحدة نصف كيلو بإجمالى 2 كيلو، محضر ضد صاحب محل حلويات لحيازة سلع مجهوله المصدر وتم ضبط 2 علبه حلويات المولد زنه الواحدة 1 كيلو بإجمالى 2 كيلو، تحرير محضر ضد صاحب محل حلويات لحيازة سلع مجهوله المصدر وتم ضبط 3 علب حلويات المولد زنه الواحدة نصف كيلو بإجمالى 1.5 كيلو، محضر ضد مسئول محل بيع قطع كهربائيه وبيع لوازم مواتير المياه، بشارع أبو بكر الصديق و تم التحفظ على 10 بالونات ماتور مياه مجهولة المصدر، تحرير محضر ضد مسئول محل بيع و تجارة الموبايلات و تم التحفظ على 30 جراب مختلف الأنواع مجهول المصدر و بدون مستندات.

تم ضبط مستودع بوتاجاز بشارع اولاد زيد تم تحرير محضر لعدم وجود لوحه بيانات للمستودع، محضر ضد محطه تموين سيارات بطريق بلبيس/ القاهرة الصحراوى و تم تحرير محضر لعدم إعلان أسعار زيوت المحركات المعروضة بالمحطة.

تحرير 27 محضر ضد محلات تجارية لعدم وجود شهادات صحيه، تم تحرير 17 محضر لمحال تجارية و ذلك لعدم الإعلان عن الأسعار، تم تحرير 3 محاضر ضد محلات تجارية وذلك لبيع سجائر ازيد من السعر الرسمى، تم تحرير 10 محاضر لأصحاب مستودعات لبيع اسطوانات بوتاجاز لبيع بازيد من السعر الرسمى.