تعليم بنى سويف يعلن ضوابط إجراءات التقدم لإمتحان الشهادة الإعدادية المهنية

بنى سويف هانى فتحى

أعلن الدكتور عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف ضوابط إجراءات التقدم لإمتحان إتمام الدراسة لمرحلة التعليم الأساسي ( الإعدادية المهنية ) للعام الدراسي 2021 /2022.

وحسب بيان لمديرية تعليم بنى سويف يعقد الامتحان على مستوي المديرية من دورين ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان للطلاب المقيدين بالصف الثالث بالمدارس الإعدادية المهنية والمنقولون من الصف الثاني دون مواد رسوب للصفين الأول والثاني والطلاب السابق لهم التقدم للامتحان على أن يكون تقدمهم للامتحان من الخارج.

وطالب شحاته الطلاب بمراعاة الدقة التامة فى كتابة جميع البيانات والإلتزام بالتعليمات المنظمة للامتحانات حيث يتم تحرير استمارة التقدم تحت إشراف مدير المدرسة وان تكون مستوفاه للشروط الخاصة للتقدم وتشكيل لجنة بالمدرسة لمراجعة البيانات علي شهادات الميلاد وسجلات المدرسة.

أما بالنسبة لطلبة المنازل الذين يرغبون في تأدية الامتحان يتقدمون باستماراتهم إلى أخر مدرسة كان مقيد بها على أن يرفق بالاستمارة بيان رسوب صف ثالث مهني إذا كان قد سبق له تأدية امتحان الصف الثالث مهني ورسب وبيان نجاح للصفين الأول والثاني مهني في حالة تقدم الامتحان للمرة الأولى وشهادة ميلاد الرقم القومي وإيصال رسم دخول الامتحان على أن تقوم المدرسة بالمراجعة الدقيقة لبيانات الطلاب.

وشدد شحاته على لجنة النظام والمراقبة بضرورة مراجعة استمارات الطلاب عند استلامها والتأكد من أحقية كل طالب من دخول الامتحان ،كما وجه مديري الإدارات بضرورة تزويد المدارس التي بها لجان سير امتحان بالاثاث اللازم والمناسب لأعداد الطلاب وتوفير الإضاءة الكافية ووجود حجرة مؤمنة الكنترول اللجنة والتأكد من نظافة وصلاحية دورات المياه.