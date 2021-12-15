اليوم السابع
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تجارة الإسكندرية تنظم المؤتمر الدولى الـ 11 لتكنولوجيا المعلومات السبت

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 12:55 م
تجارة الإسكندرية تنظم المؤتمر الدولى الـ 11 لتكنولوجيا المعلومات السبت جامعة الإسكندرية - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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تنظم كلية التجارة جامعة الإسكندرية، تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية، يوم السبت 18 ديسمبر 2021، أعمال المؤتمر الدولى الحادى عشر لتكنولوجيا المعلومات والإتصالات فى حياتنا، ويعقد المؤتمر أونلاين تحت عنوان:"الشمول الرقمى Digital Inclusion وتستمر أعماله حتى  20  ديسمبر 2021.   

وصرح الدكتور السيد الصيفى، عميد كلية التجارة، أن المؤتمر ينظمه قسم نظم المعلومات والحاسبات الآلية بكلية التجارة، ويهدف إلى نشر نتائج أحدث البحوث فى مجالات الإتصالات والمعلومات وعلوم البيانات، ويستهدف المشاركين الأكاديميين والمشاركين من الصناعة لتواصل وتعاون أفضل لمصلحة الطرفين، ويعالج المؤتمر عدة محاور من خلال الجلسات المختلفة والتى تتضمن الرؤى الاستراتيجية للشمول الرقمى، الأبعاد التنموية والاجتماعية للشمول الرقمى، التكنولوجيات الناشئة الداعمة للشمول الرقمى والشمول الرقمى فى القطاعات المختلفة وفيما يخص أصحاب الإعاقة والسيدات.

يتضمن المؤتمر العديد من الأحاديث الرئيسة والأبحاث وورش العمل كما يتضمن جلسة خاصة مقدمة من كبرى شركات التكنولوجيا لعرض التكنولوجيات الداعمة لذوى الاعاقة خاصة فى العملية التعليمية، ويقدم أيضا ندوة ومسابقة طلابية عن ريادة الأعمال فى مجال الإتصالات والمعلومات. 

  

 

 

 

 


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