بورى بورسعيد المبطرخ بـ50 جنيها.. أنواع وأسعار الأسماك اليوم.. لايف وصور

بورسعيد - محمد عزام

قدم "تلفزيون اليوم السابع"، بثاً مباشراً، اليوم الأربعاء، عن أسعار الأسماك والبحريات بسوق بورسعيد الحضاري في نطاق حي العرب، والذي تم افتتاحه منذ 3 سنوات.



يشهد سوق الأسماك ببورسعيد، توافد عشرات الآلاف أسبوعياً لشراء الأسماك والبحريات وتسويتها إذا كان بالشوي أو بالقلي أو بغيرها من الطرق التي يبتكرها البورسعيدية.



ومن جانبه، قال أحمد مزروع - بائع السمك، إن البوري المبطرخ يتصدر المشهد في فروشات وتتفاوت أسعاره على حسب الحجم للسمك وأيضا حجم المبطروخ، مشيراً إلي أنه يبدأ من 50 جنيه ويصل إلى 80 جنيه.



وأضاف "مزروع"، أنه من أغلى أنواع الأسماك والبحريات هو الجمبري والذي يصل إلى 250 جنيه للكيلو وأرخصها البلطي الذي يصل سعره إلى 25 جنيه.



وأشار إلى أن السوق يقوم بتجهيز كل الوجبات الخاصة بالاسماك والبحريات والسلطات والارز بأفضل وأحسن الطرق للتسوية، موضحاً أن السوق يترافد عليه الآلاف أسبوعيا لروعة طعم سمك بورسعيد.



يُقام سوق الأسماك بمحافظة بورسعيد على مساحة 20.700 ألف متر مربع حوالي 4.7 أفدنة، فيما يقع المبنى الإداري على مساحة مسطحة تبلغ 760 مترًا مربعًا تقريبًا، وبتكلفة بلغت 50 مليون جنيه.



يضُم السوق 82 محل تجزئة بمساحة 20 مترًا ، و 104 محل "سريحة" بمساحة 10 أمتار، و30 محل جملة بمساحة 40 مترًا، ومطعمين على مساحة 100 متر، فضلاً عن عدة أفران للأسماك ومحال للتنظيف، بجانب تزويده بكل الإمكانات والخدمات اللوجيستية ، بالإضافة إلى منطقة انتظار أمام جميع مداخل السوق البالغ عددها 6، وكذا أحدث نظام إطفاء حريق وشبكة صرف حديثة.



البوري المبطرخ ببورسعيد اليوم



الجمبري والبائع احمد مزروع



بوري مبطرخ كبير



سيبيا منظفه وجمبرى