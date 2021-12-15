اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 05:29 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بريطانيا: مجلس العموم يوافق على قيود الخطة "ب" للتعامل مع كورونا

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 01:00 ص
بريطانيا: مجلس العموم يوافق على قيود الخطة "ب" للتعامل مع كورونا البرلمان البريطانى
ا ش ا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
صوت أعضاء البرلمان البريطاني، مساء  الثلاثاء، لصالح إجراءات الخطة "ب" للحكومة والتي ستشدد من قيود كوفيد-19 في إنجلترا.
وصوت من النواب 369 مقابل 126 للموافقة على الاستخدام الإلزامي لتصاريح كوفيد للدخول إلى النوادي الليلية والأماكن العامة في إنجلترا، لكن 96 من أعضاء البرلمان المحافظين صوتوا ضد مقترحات رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.
وتعني الخطة "ب" سلسلة من الإجراءات التي تمت الموافقة عليها بدعم من حزب العمال - بما في ذلك تصاريح كوفيد للأماكن العامة، وارتداء الكمامات والتغييرات في قواعد العزل الذاتي.
في غضون ذلك، قال وزير الصحة ساجد جاويد إن نمو حالات أوميكرون في المملكة المتحدة "يعكس الآن الزيادة السريعة" في جنوب إفريقيا، حيث أصبح البديل هو السلالة المهيمنة في لندن.
وفي حديثه خلال مناقشة في مجلس العموم، قال الوزير إن البديل يمثل "تهديدًا خطيرًا" ولديه القدرة على "إرباك هيئة الرعاية الصحية".
 

بريطانيا

البرلمان البريطانى

كورونا فى بريطانيا

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة