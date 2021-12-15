بريطانيا: مجلس العموم يوافق على قيود الخطة "ب" للتعامل مع كورونا

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صوت أعضاء البرلمان البريطاني، مساء الثلاثاء، لصالح إجراءات الخطة "ب" للحكومة والتي ستشدد من قيود كوفيد-19 في إنجلترا.

وصوت من النواب 369 مقابل 126 للموافقة على الاستخدام الإلزامي لتصاريح كوفيد للدخول إلى النوادي الليلية والأماكن العامة في إنجلترا، لكن 96 من أعضاء البرلمان المحافظين صوتوا ضد مقترحات رئيس الوزراء بوريس جونسون، وفق صحيفة "ايفيننج ستاندارد" البريطانية.

وتعني الخطة "ب" سلسلة من الإجراءات التي تمت الموافقة عليها بدعم من حزب العمال - بما في ذلك تصاريح كوفيد للأماكن العامة، وارتداء الكمامات والتغييرات في قواعد العزل الذاتي.

في غضون ذلك، قال وزير الصحة ساجد جاويد إن نمو حالات أوميكرون في المملكة المتحدة "يعكس الآن الزيادة السريعة" في جنوب إفريقيا، حيث أصبح البديل هو السلالة المهيمنة في لندن.

وفي حديثه خلال مناقشة في مجلس العموم، قال الوزير إن البديل يمثل "تهديدًا خطيرًا" ولديه القدرة على "إرباك هيئة الرعاية الصحية".