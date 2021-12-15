انطلاق المرحلة الثانية من دورة "مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام" بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم، فعاليات المرحلة الثانية من الدورة التدريبية "مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام"، والتي نظمتها الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام المحافظة للقيادات التنفيذية من وكلاء الوزارات ورؤساء المدن والقرى، ومديري إدارات التفتيش المالي والإداري، والمتابعة الميدانية، والتي تستمر على مدار يومي 15 و16 ديسمبر الجاري، بالتزامن مع اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وذلك بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ.



ورحب المحافظ بالمشاركين في الدورة، مؤكدا أهمية تنظيم مثل هذه الدورات وفقا للتوجه العام للدولة لمكافحة الفساد، لافتا إلى أننا نبني دولة جديدة بالتوازي مع بناء المواطن المصري، مشيرا إلى أن الفساد هو العدو الأول لتنمية الدول، ويجب أن يكون هناك تفاعل وتبادل للخبرات في مجال مكافحة الفساد، لافتا إلى ضرورة التعرف على سبل وطرق كيفية الكشف عن الفساد، والحفاظ على المال العام ومقدرات الدولة.



ومن جانبه، قال مدير عام إدارة الموارد البشرية، أن الدورة التدريبية ستركز على محاور أساسية وهي "تعريف الفساد، ومظاهره، وأسباب انتشاره، والآثار المترتبة عليه"، مشيرا إلى أن الدورة مستمرة على مدار يومين متتالين بقاعة المؤتمرات الكبرى بالديوان العام.



القيادات المحلية بالتدريب





الاستماع إلى فاعليات الدورة





جانب من ندوة محافحة الفساد





فعاليات دورة مكافحة الفساد





بعض المشاركين فى الدورة





المشاركون فى دورة مكافحة الفساد

