الكشف على 1253 مريض خلال يومين بقافلة طبية بقرية منشأة شومان بجمصة

الدقهلية فريق المحافظات

وجه الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بقافلة علاجية مجانية لقرية منشأة شومان مركز جمصة، حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1253 مريض خلال اليومين، وضمت القافلة 10 عيادات متخصصة ( 2 باطنة ، 2 أطفال ، عظام ، جلدية ، جراحة ، اسنان، نسا ، تنظيم أسرة ) .

وقد كان البيان الختامى بأن تم توقيع الكشف الطبى على 322 مريض بعيادة الباطنة ، و 389 حالة بعيادة الاطفال ، و 196 حالة بعيادة العظام ، و 112 حالة بعيادة الجلدية ، و 79 حالة بعيادة الاسنان ، و 102 بعيادة النسا وتنظيم الأسرة.

كما تم إجراء 277 تحاليل مختلفة للمرضى، وإجراء 73 حالة أشعة عادية وموجات صوتيه للمرضى، وأقيم على هامش القافلة 36 ندوة تثقيفية للمرضى، وتم الكشف على 115 مريض للكشف المبكر لأمراض الضغط والسكر بالدم، كما تم تحويل 14 حالة للمستشفيات لإجراء جراحات مختلفة لهم وعمل 7 قرار نفقه دولة.

وأكد وكيل الوزارة إستمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناه عن المرضى، جاء ذلك فى إطار استمرارا لمسيرة القوافل الطبيه و العطاء لتقديم خدمه صحيه للمرضى بالمناطق البعيدة.

وبناء على تعليمات وزارة الصحة بإعادة تشغيل القوافل العلاجيه مع اتخاذ كافة التدابير والاجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا، وبناء على توجيهات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.