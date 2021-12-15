"الكرملين": بوتين وبايدن قد يتحدثان مرة أخرى قبل نهاية العام

كتب أحمد عرفة

قالت الرئاسة الروسية "الكرملين"، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، ونظيره الرئيس الأمريكي جو بايدن قد يتحدثان مرة أخرى قبل نهاية العام، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت الرئاسة الروسية "الكرملين" أن الرئيس الصيني شي جين بينج أكد لنظيره الروسي فلاديمير بوتين دعمه الكامل لمبادرة موسكو بالحصول على ضمانات أمنية من قبل حلف "الناتو".

وقال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، عقب محادثات الزعيمين الروسي والصيني اليوم الأربعاء عبر الفيديو كونفرانس:" إن الرئيس الروسي أبلغ نظيره الصيني بأن مقترحات روسية محددة حول بلورة ضمانات قانونية لأمن روسيا سلمتها وزارة الخارجية الروسية إلى ممثلين أمريكيين في وقت سابق من اليوم".

وأضاف أوشاكوف:" أن بوتين أكد استعداد موسكو لبدء مفاوضات عاجلة حول هذا الموضوع المهم للغاية"، معربا عن أمله أن يستجيب قادة الولايات المتحدة و"الناتو" لهذه المبادرة.

وأشار مساعد الرئيس الروسي إلى أن الرئيس الصيني أكد لنظيره الروسي دعم بلاده الكامل لمبادرة روسيا بمطالبة حلف "الناتو" بتقديم ضمانات أمنية.