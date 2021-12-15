الكابوريا بـ40 جنيها والبورى المبطرخ بـ60.. اعرف أسعار أسماك القنال.. لايف وصور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، لرصد موسم الأسماك المبطرخة، وأسعارها والإقبال عليها، اليوم الأربعاء، خاصة السمك البورى المبطرخ وانخفض سعره اليوم إلى 60 جنيهًا، وسمك السهلية المبطرخة الذى وصل سعره من 90 إلى 150 جنيهًا.



وقال، حسن الجرايحى، بائع سمك بسوق الإسماعيلية، إن سوق الأسماك في عروس القنال شهد انطلاق موسم السمك البورى والسهلية المبطرخة، منذ قرابة 20 يومًا والتى تستمر لمدة 25 يومًا آخرين تقريبًا.





وأكد الجرايحى، أن السمك المبطرخ ينتظره عشاق السمك كل عام، مشيرًا إلي أن السوق يشهد عمليات تفريغ أسماك البورى من بيض الأسماك المعروف بـ"ابطارخ البلدى"، وفيها يتم فتح بطن أنثى البورى واستخراج قوالب البطارخ، إما لجمعها وبيعها طازجة أو تمليحها وتخزينها، ويباع البورى المفرغ تحت اسم فوارغ بسعر أقل من البورى مغلق البطن، حيث يصل سعر كيلو البورى المنزوع منه البطروخ إلي 25 جنيه للكيلو، وسعر كيلو البطروخ الطازجة من 350 جنيه إلي 450 جنيه حسب حجمه، وحسب نوعها، بلدى أو مزارع وحسب حجم البطارخ.



وأكد بائع السمك،، أن أسماك البورى والطوبار والسهيلى تبدأ في تكوين البيض "البطروخ" من أول نوفمبر وحتى نهاية ديسمبر، وتظهر علامات البطارخ على إناث السمك من خلال انتفاخ البطن بشكل ملحوظ، وسمك السهيلى نظرًا لحجمه الصغير وبالتالى صغر حجم البطروخ لا يتم تفريغه، ولكن يباع مغلقًا بالبطارخ، لكن أسماك البورى والطوبار يتم فتح البطن بكتر وسحب البطروخ بعناية وفصله مع جزء من لحم بطن السمكة للحفاظ عليه".



وكشف حسن الجرايحى عن أسعار الأسماك اليوم الأربعاء، كالتالى: الشبار من 15 إلي 25 جنيه، والبورى من 40 و45 جنيه، والبورى المبطرخ من 60 إلي 70 جنيه، والقاروص الوسط 70 جنيه، وقاروص القنال الكبير بـ 100 جنيه، ولوط المزارع بـ 70 جنيه، ولوت القنال بـ 90 جنيه، ودنيس المزارع بـ 60 جنيه، ودنيس العريش بـ 70 جنيه، ودنيس القنال بـ 150 جنيه، ولشته الكبير بـ 70 جنيه، والسهلية وسط بـ 60 جنيه، وشخرم بـ 50 جنيه، والسردينة بـ 30 جنيه، مكرل حشو وبشوى بـ 50 جنيه، والجمبرى من 80 حتى 120 جنيه، الفسيخ الكيلوا بـ 80 جنيه، الكابوريا من 30 إلي 100 جنيه، والخلول البلدى بـ 50 جنيه، وسمك سوبيا بـ 160 جنيه.





أسماك القنال



الأسماك



السمك والبطارخ



أنواع الأسماك



انواع السمك المختلفة



بطارخ السمك



جمبرى



سمك القنال



سمك



كابوريا



