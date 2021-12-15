القبض على 3 يونانيين اختطفوا مدرسة طبقت إجراءات كورونا بصرامة

كتبت هناء أبو العز

ألقت الشرطة اليونانية، القبض على ثلاثة أشخاص للاشتباه في مهاجمتهم مدرسة واختطافها بزعم حزمها في تطبيق إجراءت كورونا بالمدرسة.

وقامت هيئات المحكمة في بلدة كاتريني الشمالية باحتجاز ثلاثة من المشتبه بهم لحين محاكمتهم بشأن الاعتداء على المدرّسة، كما أفرجت السلطات المخولة عن ثمانية متهمين آخرين فى ظل الظروف المتعلقة بالحادث.

وكانت معلمة المدرسة قد تعرضت للاعتداء يوم الجمعة خارج مدرسة بالقرب من كاتريني والتي تبعد حوالي 70 كيلومترا جنوب غربي مدينة تسالونيك، حيث كانت المعلّمة البالغة من العمر 61 عامًا تقوم بإجراء تدقيقات تتعلق بإجراءت كورونا بشكل يومي على التلاميذ الذين يدخلون مبنى المدرسة.

وأفادت الجهات الأمنية اليونانية، أن مجموعة من المشتبه بهم، أمسكت بالمدّرسة وقيدت يديها ، كما أجبرتها على ركوب سيارة، واعتقلت الشرطة المشتبه بهم وأطلقت سراح المعلّمة.

وقالت وزيرة التعليم نيكي كيراموس إن عملية الاعتداء "لا يمكن قبولها " وتعهدت بحماية أعضاء هيئات التدريس في اليونان "بكل الوسائل الضرورية".

ويواجه المشتبه بهم، تهماً جنائية تتعلق بالاختطاف وتعطيل عمل مدرسة واستخدام لغة مهينة وخرق الأنظمة الصحية، في حين يجب على المشتبه بهم الثمانية الذين تم إطلاق سراحهم أن يحضروا بانتظام إلى مركز شرطة محلي، وأن لا يقتربوا مسافة تبعد 400 متر على الأقل من المدارس كما لا يمكنهم مغادرة البلاد، قبل البت في القضية.

وظهرت مجموعات مناهضة لإجراءت كورنا التي اعتمدتها السلطات اليونانية تزعم أن إجراءات مكافحة كورنا غير قانونية وزعموا أنهم يدافعون عن دستور البلاد.