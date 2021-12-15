اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 11:20 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

الاقتصاد الصينى يواصل انتعاشه خلال نوفمبر الماضى

الأربعاء، 15 ديسمبر 2021 10:09 ص
الاقتصاد الصينى يواصل انتعاشه خلال نوفمبر الماضى الاقتصاد الصينى يواصل انتعاشه - صورة أرشيفية
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الهيئة الوطنية الصينية للإحصاء، مواصلة الاقتصاد الصيني زخم الانتعاش في شهر نوفمبر الماضي، وذلك مع بقاء المؤشرات الرئيسية داخل نطاق معقول.
 
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم الأربعاء، وفقا لوكالة الأنباء الصينية أن مبيعات التجزئة للسلع الاستهلاكية في شهر نوفمبر الماضي ارتفعت بنسبة 3.9% على أساس سنوي، بينما زاد حجم الإنتاج الصناعي ذي القيمة المُضافة بنسبة 3.8% على أساس سنوي في الشهر الماضي.
 
وأشارت إلى أن حجم الاستثمار في الأصول الثابتة ارتفع بنسبة 5.2%، على أساس سنوى في الأشهر الـ11 الأولى من العام الجاري، مع تسارع وتيرة الاستثمار في صناعات فائقة التكنولوجيا بحسب البيانات.
 
وأضافت أن معدل البطالة المسجل في المناطق الحضرية في البلاد سجل 5% في نوفمبر الماضي، بانخفاض 0.2 نقطة مئوية عن نفس الفترة من العام الماضي، وقالت الهيئة إن مرونة التنمية تعززت بشكل مستمر بينما ظلّت العملية الاقتصادية مستقرة بشكل عام.

الاقتصاد الصيني

الصين

السلع الاستهلاكية

الإنتاج الصناعي

الاستثمار

البطالة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة