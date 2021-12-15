الاتحاد الأوروبى يدشن مركزا رقميا للتنمية فى أمريكا اللاتينية

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أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء تدشين المركز الرقمي من أجل التنمية (D4D) لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وذلك بعد مرور عام على إطلاق المركز الرقمي لتنمية أفريقيا.



وجاء في بيان صحفي نشرته المفوضية عبر موقعها الرسمي، أن هذه الخطوة تنطوي على أهمية كبيرة في دفع جهود التعاون العالمي بشأن القضايا الرقمية، بما يتماشى مع استراتيجية البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي؛ وسيؤدي فرع D4D في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي إلى تقريب الأسواق الرقمية بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.



وأوضح البيان أنه من المقرر إنشاء التحالف الرقمي بين الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي في عام 2022، وسيكون D4D Hub إحدى القنوات الرئيسية لترجمة التحول الرقمي إلى أفعال، من خلال جلب الخبرة والتكنولوجيا الرقمية للاتحاد الأوروبي وعن طريق تعزيز الاتصالات والشراكات والاستثمارات في الاقتصاد الرقمي لأمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي.



ويعتمد نهج D4D على تبادل المعرفة والخدمات الاستشارية للمؤسسات الوطنية والإقليمية، والمساعدة الفنية للاستفادة من الخبرات والشراكات مع جميع أصحاب المصلحة المعنيين؛ بداية من الحكومات إلى القطاع الخاص والأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر ومنظمات المجتمع المدني بحسب البيان.



من جانبها، قالت مفوضة الشراكات الدولية بالاتحاد الأوروبي جوتا أوربيلينن: "تزدهر المجتمعات عندما ترتبط ببعضها البعض. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، تعتبر التقنيات الرقمية حاسمة للتنمية المستدامة، ويسعدني أن أرى أن المركز الرقمي من أجل التنمية يصل إلى مستوى آخر من التشغيل الدولي؛ بما يُعزز علاقاتنا مع شركائنا من أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي".