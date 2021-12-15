الأمن الموريتانى ينفى وجود تهديد إرهابى بنواكشوط رغم التحذيرات الأمريكية الفرنسية

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

نفت إدارة الأمن الوطني الموريتانية وجود أي تهديد إرهابي في العاصمة نواكشوط، وقالت إن مصالحها “ستظل ساهرة على ضمان الأمن والطمأنينة على كامل التراب الوطني” وفقا لموقع صحرا نيوز الموريتانى.

وكانت السفارة الأمريكية والفرنسية فى موريتانيا قد طلبت يوم الجمعة الماضي من رعاياها تفادي الذهاب إلى قاعة رياضية في نواكشوط بسبب وجود احتمال تهديد إرهابي.

وقالت إدارة الأمن الوطني الموريتانية في بيان إن “الأمر يتعلق بمعلومات قدمها يوم 11/11/ 2021 أحد الشركاء وبعض المصادر الخاصة، مبنية على استنتاج باحتمال تعرض الموقع المذكور لعمل إرهابي”.

وأوضحت إدارة الأمن أن الاحتمال جاء “بناء على تردد شخصين من أصحاب السوابق على المكان”.

وقالت الإدارة إنه “بعد التحريات التي قيم بها، اتضح أن الموضوع يتعلق بالاشتباه في دواعي اشتراك 4 أشخاص في تلك القاعة الرياضية، بعضهم من أصحاب السوابق حيث لوحظ ترددهم عليها لممارسة أنشطتهم الرياضية للفترة مابين شهر يونيو 2021 وبداية شهر ديسمبر الجاري”.

وخلصت إدارة الأمن الوطني الموريتانية إنها “تطمئن المواطنين والمقيمين أنه لا وجود لتهديد إرهابي وأن المصالح الأمنية ستظل ساهرة على ضمان الأمن والطمأنينة على كامل التراب الوطني”.