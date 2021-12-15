اعدام مواد غذائية منتهية الصلاحية وتحرير 41 محضر خلال حملة مكبرة بشرم الشيخ

شنت مديرية الصحة والسكان بمحافظة جنوب سيناء بالتنسيق مع ادارة مراقبة الأغذية بالمديرية حمله على الأسواق والمحلات بمدينة شرم الشيخ

جاء ذلك فى اطار استعداد مديرية الصحة والسكان بجنوب سيناء فى ضوء استقبال عدد من المؤتمرات الدولية على أرض المحافظة، وفى ضوء انعقاد مؤتمر مكافحة الفساد بمدينة شرم الشيخ ، وبناءاً على تعليمات من الدكتور أيمن رخا ، وكيل وزارة الصحة ، وتحت اشراف الدكتور احمد حسانين مدير الطب الوقائى ووكيل المديرية ، و الدكتور أيمن الشناوى، مدير ادارة مراقبة الاغذية، تشكلت لجنة مشتركة من الادارة العامة لمراقبة الاغذية بالوزارة وادارة مراقبة الاغذية بالمديرية مشكله من مصطفى خليل ، مراقب عام الاغذية بالمديرية ، واشرف خميس ، و محمود سعيد مراقبى اغذية المديرية ،وبالاشتراك مع مكتب مراقبة الاغذية بمدينة شرم الشيخ ، وقامت الحمله بالمرور على المنشآت السياحية بالمدينة.

وقامت اللجنة بالمرور علي 18 منشأة تم خلالها اعدام 539 كيلو مواد غذائية منتهية الصلاحية و 200 لتر لاغذية ومشروبات غير صالحة للاستهلاك الادمى .

كما قامت الحمله بتحرير 16 محاضر نظافة،وتحرير 25 محضر شهادة صحية،باجمالى 41 محضراً،كما تم سحب عدد 56 عينه وارسالها للمعامل المركزية للتحليل وتم سحب عدد 173 مسحه للتحليل والكشف عن خلوهم من الامراض المعديه.

وتستمر حملات التفتيش على أماكن تداول الاغذية والمشروبات بمدن المحافظة فى اطار السعى لتقديم اغذية ومشروبات صالحة للاستهلاك الادمى وللمحافظة على الصحة العامة للمواطنين بمدن ووديان المحافظة.