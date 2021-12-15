استمرار ارتفاع أعداد الوفيات والإصابات بفيروس "كورونا" حول العالم

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واصلت دول العالم، الثلاثاء، تسجيل زيادات جديدة في أعداد الوفيات والإصابات جراء تفشي جائحة فيروس كورونا عالميا، والمستمرة منذ أواخر عام 2019، وفيما يلي أحدث البيانات بشأن الوفيات والإصابات المعلنة في عدد من البلدان خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

آسيويا، في إيران، أعلنت وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي، عن تسجيل 2784 إصابات و67 وفاة جديدة بفيروس كورونا، مشيرة إلى أنه منذ ظهر أمس الأحد وحتى ظهر اليوم الثلاثاء ارتفع اجمالي الإصابات إلى 6 ملايين و160 ألفا و 303 إصابات مؤكدة.

وفي أذربيجان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 922 إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 605 آلاف و920 حالة والوفيات إلى 8123 حالة.

وفي إندونيسيا سجلت البلاد 190 إصابة بفيروس كورونا و12 وفاة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 4 ملايين و259 ألفا و439 إصابة والوفيات إلى 143 ألفا و960 إصابة.

وفي نيبال، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 229 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالتي وفاة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 824 ألفا 764 حالة والوفيات إلى 11 ألفا و559 حالة.

وفي بنجلاديش، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية تفشي الجائحة إلى مليون و579 ألفا و710 حالات. كما تم تسجيل 3 حالات وفاة جديدة لترتفع حصيلة الوفيات إلى 28 ألفا و31 حالة.

وفي كازاخستان، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 397 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 980 ألفا و372 حالة، كما سجلت 12 حالة وفاة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 12 ألفا و 876 حالة.

وأعلنت وزارة الصحة السنغافورية اليوم /الثلاثاء/ تسجيل 442 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 274 ألفا و143 حالة. وأفادت الوزارة - حسبما ذكر راديو شبكة "تشانيل نيوز آشيا" - بأنه تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس في البلاد، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 804 حالات. وأضافت الوزارة أن 548 شخصا يخضعون للعلاج في المستشفيات جراء إصابتهم بالفيروس، بينهم 31 شخصا في حالة خطيرة.