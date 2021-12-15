إنقاذ مسن وابنته من أسفل انهيار جزئى بعقار فى سوهاج

سوهاج محمود مقبول

تمكنت قوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد عزت من إنقاذ شخصين من أسفل أنقاض أحد المنازل بدائرة قسم ثان سوهاج دون حدوث إصابات لهما عقب حدوث انهيار جزئى داخلى لمنزل مكون من طابقين مبنى بالطوب الأحمر والأسمنت والجزء الخلفى من المنزل مبنى بالطوب اللين ومسقوف بالعروق الخشبية.

كان اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور قسم ثان سوهاج بفيد بحدوث انهيار جزئى بمنزل دون حدوث إصابات بين قاطنى المنزل، وتم الدفع بقوات الإنقاذ البرى بإدارة الحماية المدنية لمكان الحادث.

بالفحص تبين من خلال التحريات التى أشرف عليها اللواء محمد زين مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد على العمارى رئيس مباحث المديرية والمقدم أحمد صقر رئيس وحدة مباحث القسم بحدوث إنهيار جزئي داخلي بمنزل واحتجاز شخصين دائرة قسم ثان سوهاج، وتبين أن المنزل مكون من طابقين " الجزء الخارجي من المنزل مبني بالطوب الأحمر والأسمنت والجزء الخلفي للمنزل مبني بالطوب اللبن والطين ومسقوف بالعروق الخشبية " علي مساحة " 420 " متر ملك المدعو مجدي ش م ا 78 سنة بالمعاش ويقيم دائرة القسم يقطنه وأسرته وتبين سقوط سقف الصالة بالطابق الثاني بالجزء الخلفي للمنزل وانهيار سلم المنزل مما أدى لاحتجاز مالك المنزل وابنته المدعوة إيفا م ش م 45 سنة حاصلة علي ليسانس حقوق وتقيم بذات العقار.

تمكنت قوات الإنقاذ البري من إنقاذ المذكورين وتبين عدم وجود إصابات بهما وأفاد مالك المنزل المذكور بمضمون ما تقدم وعلل سبب الإنهيار لقدم المنزل وتهالكه تم إخطار الوحدة المحلية لحى شرق سوهاج وتم تعيين الخدمات الأمنية اللازمة تم تحرير محضرا بالواقعة وتم إخطار النيابة العامة التى تولت التحقيق فى الواقعة.