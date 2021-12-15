إظلاق مبادرة قدم صحيح لتقديم الخدمات لعلاجية والتوعية لمرضى القدم السكرى بمطروح

مطروح : حسن مشالى

اطلق اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،من داخل مستشفى مطروح العام وضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى، مبادرة قدم صحيح لتقديم الخدمات العلاجية والتوعية لمرضى القدم السكرى غير القادرين ابناء محافظة مطروح مرضى السكر بالمجان ، تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء ورعاية السيدة الوزيرة نيفين قباج وزيرة التضامن الاجتماعى وبالتعاون مع المجلس الاعلى للمستشفيات الجامعية، جاء ذلك اثناء تفقد محافظ مطروح لأول قافلة نظمتها صناع الخير ضمن فعاليات قدم صحيح بمطروح لعلاج مرضى القدم السكرى بالمجان بمستشفى مطروح العام.

وخلال تفقده لقافلة قدم صحيح بمستشفى مطروح العام، اوضح اللواء خالد شعيب ان اطلاق المبادرة تزامنا مع احتفالاتنا بالعيد القومى للمحافظة بشرة خير وهديه لكل اهالينا مرضى القدم السكرى فى انحاء المحافظة، وان المحافظة تستهدف ان يصبح عام 2022 عام القدم الصحيح داخل المحافظة، ونسعي أن تكون مطروح بلا بتر قدم سكرى واحد خلال خمس سنوات.

واعرب محافظ مطروح عن شكره لمؤسسة صناع الخير لتنفيذها مبادرة قدم صحيح واطلاق المبادرة لخدمة أهالي مطروح مرضى القدم السكرى، موضحا ان المؤسسة سبق لها وقدمت خدمات طبية رائدة فى مجالات العيون لعدد كبير من أهالي مدن وقرى المحافظة المختلفة.

من جانبه اكد الدكتور محمود وافى المدير التنفيذى لمبادرة قدم صحيح ان اطلاق المبادرة، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح والقيادات التنفيذية بالمحافظة لتشمل كل أهالي مطروح اقصى شمال غرب مصر ياتى ضمن استراتيجية عمل صناع الخير، التى تستهدف الوصول بخدماتها الطبية والتنموية لكل مواطن مصري مستحق فى كل المحافظات المصرية وبخاصة فى المناطق النائية والمحافظات الحدودية.

واشار وافى الى أن قافلة مبادرة قدم صحيح نجحت فى توقيع الكشف على 65 حالة من حالات القدم السكرى وصرف العلاج ، وهو ما يساوى أربع أضاعف ما توقعنا توقيع الكشف عليهم من مرض القدم السكرى وأن الاقبال الكثيف على قافلة اليوم من مرضى القدم السكرى، كان محفزا لنا لكى نتفق مع السيد الوزير المحافظ على افتتاح غرفة للمبادرة باحدى المنشآت الطبية بالمحافظة.

واوضح وافى أن غرفة مبادرة قدم صحيح بمطروح سوف تقدم كافة أشكال الرعاية الصحية لمرضي القدم السكري، غير القادرين بتوفير العلاج الواقى من بتر القدم ومستلزمات الغيار بالمجان لجميع الحالات غير القادرين ، واطلاق برامج توعية بطرق الوقاية من الاصابة بالقدم السكرى وطرق الحماية من بتر القدم وطرق التعامل الامثل مع جروح القدم السكرى .



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مبادرة قدم صحيح بمطروح



مبادرة قدم صحيح لتقديم الخدمات لعلاجية والتوعية لمرضى القدم السكرى بمطروح



