أجمل متنزهات المنيا.. كورنيش نهر النيل بعد التطوير قطعة من أوروبا.. لايف

المنيا -حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا ، من كورنيش النيل بمحافظة المنيا ، أحد المشروعات العملاقة التى تم تنفيذها فى وقت قصير ، ليعيد الصورة الجمالية لمحافظة المنيا كعروس الصعيد، بعد الانتهاء من تطويره وجعله لوحة فنية متميزه وقبلة لكل أهالى محافظة المنيا وايضا الزائرين من خارج المحافظة.

تحول كورنيش النيل من مجرد مكان للتنزه إلى قبلة لممارسة الرياضة سوى الجرى أو المشى، وكذلك الفن حيث ياتى آلية شباب الفنان ويجلسون ويعزفون اجمل الالحان على كورنيش النيل .

وقد شهد الكورنيش تطورا كبيرا على 4 مراحل ، بدأت من مسجد سيدى احمد الفولى حتى نادى المنيا الرياضى ،وقد شهد تطورا من دورات مياه وإنارة ومساحات خضراء وأماكن للعائلات الى جانب الشكل الجمالي.

كما تم مراعاة ذوى الهمم فى الصعود والنزول من وإلى كورنيش النيل من خلال عمل مداخل خاصة بهم وأماكن السير على كورنيش النيل، الذى يحتضن المنيا وبقع على ضفاف نهر النيل ويوجد على جنباته المتحف الاتونى والمسرح الرومانى .