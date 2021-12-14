وزير الخارجية الروسى: الولايات المتحدة تتعامل بـغطرسة حتى مع حلفائها

كتبت ريم عبد الحميد

قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، إن الولايات المتحدة تتعامل بغطرسة مع حلفائها، وجاء ذلك ردا على ما صدر من تصريحات عن قيادة القوات الأمريكية فى أفريقيا "أفريكوم" بشأن تحذيرها من أى تواجد عسكرى روسى فى الدول الأفريقية، ووصف ذلك بأنه فكر "إمبريالى".

وأشار "لافروف" خلال لقاء خاص مع الإعلامى عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأى عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الثلاثاء، إلى أنه أمر متوقع من الولايات المتحدة الأمريكية ليس فقط تجاه روسيا أو الصين أو الدول الأخرى التى يعتبرونها أعداء لهم، إنما حتى مع حلفائهم يتعاملون بهذه الغطرسة، مستدلا بصفقة بيع الغواصات النووية لأستراليا.

وأضاف أن دول المنطقة ودول الشرق الأوسط بالغة بما يكفى لكى تأخذ قراراتها بنفسها، ولديها الخبرة التاريخية كى تدرك بشكل جيد أن أمريكا ليس لها ناقة ولا جمل فى هذا الأمر، ولا يستطيعون تحديد من يكون فى أفريقيا.

وتابع أن مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى السابق، قام بجولة فى المنطقة حينما كان فى إدارة ترامب، وكان يتحدث فى كل دولة يزورها بأنه لا يجب أن تتجاروا مع روسيا والصين، ولا يجب أن تشتروا أو تبيعوا لهم لأنهم دول ليست حليفة وإنما دول استعمارية، معلقا: "هم يعتبروننا استعماريين.. هم يتحدثون عن الديمقراطية وهم فى نفس الوقت ضد الديمقراطية"، معتبرا أن التعليق على تصريحات "أفريكوم" ليس مجزيا.

ولفت إلى أنه إذا أردنا دعم الدول الأفريقية فى دحر الإرهاب، فيجب أن ننسق مع بعضنا البعض، ولكن فكرة أن تُمنع دولة من مساعدة دولة أخرى فى مواجهة الإرهاب فهو أمر غير مقبول ولا يليق.