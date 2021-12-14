وزير الأوقاف يعلن تخصيص فرع لذوى الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

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أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تخصيص فرع خاص بذوى الهمم فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم.

وأشار جمعة خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، لتوضيح رؤية الوزارة ودعمها لصندوق "عطاء" صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، بمبلغ 50 مليون جنيه، إلى أن الدولة تنتهج التحول بذوى الهمم إلى طاقة منتجة فى المجتمع، بحيث يكونوا إضافة للمجتمع ويتحولون إلي قوة فعالة.