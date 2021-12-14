اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 10:27 م
أكرم القصاص
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وزير الأوقاف يعلن تخصيص فرع لذوى الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 05:49 م
وزير الأوقاف يعلن تخصيص فرع لذوى الهمم بالمسابقة العالمية للقرآن الكريم وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة
كتب كامل كامل - تصوير خالد مشعل

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أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تخصيص فرع خاص بذوى الهمم فى المسابقة العالمية للقرآن الكريم.
 
وأشار جمعة خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب، لتوضيح رؤية الوزارة ودعمها لصندوق "عطاء" صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة، بمبلغ 50 مليون جنيه، إلى أن الدولة تنتهج التحول بذوى الهمم إلى طاقة منتجة فى المجتمع، بحيث يكونوا إضافة للمجتمع ويتحولون إلي قوة فعالة.
 
لجنة التضامن بمجلس النواب (1)
لجنة التضامن بمجلس النواب (1)

لجنة التضامن بمجلس النواب (2)
لجنة التضامن بمجلس النواب (2)

لجنة التضامن بمجلس النواب (3)
لجنة التضامن بمجلس النواب (3)

لجنة التضامن بمجلس النواب (4)
لجنة التضامن بمجلس النواب (4)

لجنة التضامن بمجلس النواب (5)
لجنة التضامن بمجلس النواب (5)

لجنة التضامن بمجلس النواب (6)
لجنة التضامن بمجلس النواب (6)

لجنة التضامن بمجلس النواب (7)
لجنة التضامن بمجلس النواب (7)

لجنة التضامن بمجلس النواب (8)
لجنة التضامن بمجلس النواب (8)

لجنة التضامن بمجلس النواب (9)
لجنة التضامن بمجلس النواب (9)

لجنة التضامن بمجلس النواب (10)
لجنة التضامن بمجلس النواب (10)

 


مجلس النواب

مختار جمعة

وزير الاوقاف

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