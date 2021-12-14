ورش فنية وموسيقى عربية فى ختام قافلة قرية التنمية ببرج العرب فى الإسكندرية.. صور

الاسكندرية جاكلين منير

اختتمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوه، فعاليات القافلة الثقافيه والفنية التي إنطلقت منذ الأحد الماضي، وعلي مدار ثلاثة أيام متتالية بقرية التنمية ببرج العرب، ونفذها إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش .



يأتى ذلك ضمن إسترتيجية وزارة الثقافة برئاسة الدكتورة إيناس عبد الدايم، بأهمية وصول الخدمات الثقافية للقري المحرومه والأكثر إحتياجا لها، من خلال القوافل الثقافيه والمسارح المتنقلة.



وجاءت فعاليات اليوم الأخير بعدد من الورش صباحا بقصر ثقافة برج العرب، منها : ورشة الأورجامي، وإصنع عروستك بنفسك مع وائل الجيار شارك فيها عدد كبير من الطلبة وأهالي القرية، إلي جانب أنشطة القصر.

وأختتمت بالمسرح المتنقل مساءا، بفقرة إكتشاف المواهب مع وائل الشبكي، وورشة تلوين ورسم علي الوجه، وورشة تدوير الخامات مع لمياء نعينع، وورشة الرسم والتلوين مع حسن البنا، وجاءت فقرة الختام مع فرقة أبو قير للموسيقي العربية بقيادة المايسترو سامح إبراهيم التي أشدت بمجموعة من أجمل الأغاني منها "الأرض الطيبة، ياحبيبتي يامصر، عندك بحرية ياريس، مصر ياأم الدنيا..." وغيرها من الأغاني، وسط تفاعل وإعجاب أهالي القرية.

وفي نهاية اللقاء قام رئيس الإقليم بتكريم مدير عام الإدارة التعليمية ببرج العرب، ومدير مدرسة التنمية بالقرية، وعمدة القرية، تقديرا لتعاونهم في إنجاح فعاليات القافلة.







جانب من ختام قافلة قرية التنمية ببرج العرب



ورش فنية وموسيقي عربية في ختام قافلة قرية التنمية ببرج العرب



ورش فنية وموسيقي عربية في ختام قافلة قرية التنمية









