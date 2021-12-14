اليوم السابع
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أكرم القصاص
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واشنطن تؤكد عدم وجود قوات أمريكية بمهام قتالية فى العراق

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 01:02 ص
واشنطن تؤكد عدم وجود قوات أمريكية بمهام قتالية فى العراق الرئيس الأمريكى جو بايدن
أ ش أ

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ذكرت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي، إميلي هورن أن المنسق الأمريكي لشئون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بريت ماكجورك، أكد لمسئولين عراقيين خلال زيارته لبغداد، أنه لم تعد هناك قوات أمريكية بمهام قتالية في العراق.


وقالت هورن، في بيان نشره البيت الأبيض عبر موقعه الإلكتروني: "أكد ماكجورك التزام الرئيس الأمريكي جو بايدن بنتائح الحوار الاستراتيجي مع حكومة العراق، مشيرا إلى أنه لم تعد هناك قوات أمريكية بدور قتالي في العراق"، وأن "ذلك التحول أصبح ممكنا بسبب التقدم الهائل الذي حققته قوات الأمن العراقية".


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