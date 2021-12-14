ندوة للعاملين بالقليوبية للتعريف بآليات قانون فصل الموظف المتعاطى للمواد المخدرة

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الصحة والسكان بالقليوبية، بقيادة الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، استمرار سلسة الندوات التوعوية نظم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، بالتعاون مع محافظة القليوبية ومديرية الشئون الصحية بالقليوبية، حيث تم تنظيم ندوة لتعريف الموظفين ومديري الإدارات بآليات الكشف عن المخدرات بين العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

وأوضحت المديرية فى بيان لها، أنه جاء ذلك في ضوء القانون الجديد والذى سيتم تطبيقه اعتبارا من منتصف ديسمبر، وسيتم فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، ويأتي ذلك ضمن المبادرة التى أطلقها الصندوق "القرار قرارك"، لتوعية الموظفين بالوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية المختلفة بأضرار تعاطى المخدرات وآليات تطبيق القانون، وذلك برعاية وتوجيهات الدكتور خالد جمال عبدالغني وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، وبحضور الدكتورة سعاد حتاتة وكيل مديرية الصحة بالقليوبية، والدكتورة مروة صبري باحث بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، ومشرف عام المحافظه والمستشار القانوني بدر عبد العزيز المسئول القانوني بلجنة الكشف عن المخدرات من صندوق مكافحة الإدمان، والقيادات التنفيذية ومديري شؤون العاملين بمديرية الصحة بالقليوبية.

وتم استعراض أليات تطبيق قانون شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، والذى يهدف إلى فصل الموظف المتعاطي للمواد المخدرة، مع إتاحة الخدمات العلاجية للعاملين بالجهاز الإداري للدولة مجانا وفى سرية تامة، من خلال التقدم للعلاج عن طريق الخط الساخن لعلاج الإدمان "16023"، حيث يجرى توفير كافة الخدمات العلاجية من خلال المراكز التابعة لصندوق مكافحة الإدمان أو الشريكة مع الخط الساخن دون أي مساءلة قانونية لمن يتقدم طواعية للعلاج من الإدمان، ومن دون ذلك سيتم فصله من العمل.

وكانت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، جددت الدعوة لمرضى الإدمان إلى التقدم للعلاج من خلال الاتصال علي الخط الساخن لصندوق الإدمان 16023 قبل انتهاء المُهلة التي حددها القانون للموظف المُتعاطي لحماية أرواح الأبرياء وتجنب الحوادث الناتجة عن مشكلة العمل تحت تأثير المخدرات خاصة في المرافق الحيوية التي تمس حياة المواطنين، مؤكدة أن من يتقدم للعلاج طواعية يتم اعتباره مريض وعلاجه مجانا وفى سرية تامة.

جانب من الندوة