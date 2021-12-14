اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:52 م
أكرم القصاص
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مسئول بشركة خطوط الملاحة الفرنسية: نعد ببناء ميناء تحيا مصر ليصبح الأحدث فى العالم

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:10 م
مسئول بشركة خطوط الملاحة الفرنسية: نعد ببناء ميناء تحيا مصر ليصبح الأحدث فى العالم ميناء تجارى - ارشيفية
كتب أحمد يعقوب، هبة السيد، هانى الحوتى، إسلام سعيد، محمد أسعد تصوير: حسين طلال ، كريم عبد العزيز

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المهندس طارق زغلول المدير التنفيذي لشركة (CMA-CGM) في مصر، إن برنامج الإصلاح الاقتصادي ركز على استغلال الموقع الاستراتيجي لمصر وتطوير الموانئ والسكك الحديدية والطرق والمحاور، مشيرًا إلى أن رودولف سعادة، الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الملاحية الفرنسية "CMA CGM"، التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي يناير الماضى، وتم الاتفاق على المشاركة فى ميناء تحيا مصر بالإسكندرية ونعد ببناء أحدث ميناء يلبي كافة المطالب المصرية، وندرس الاستثمار في الموانئ الجافة خلال الفترة المقبلة.
 
وأضاف "زغلول"، أن تطوير البنية التحتية والموانئ البحرية والجافة يسهم في تقليل تكلفة المصدر المصري والذي يتنافس مع نطيره في الدول المجاورة، ويسهم انخفاض التكلفة في تحقيق الهدف بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات مصرية سنويًا.
 

قمة مصر الاقتصادية

ميناء تحيا مصر

برنامج الصلاح الاقتصادى

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