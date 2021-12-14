اليوم السابع
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محافظ كفر الشيخ: متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بمطوبس بتكلفة 7 مليارات جنيه

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:22 ص
محافظ كفر الشيخ: متابعة مستمرة لمشروعات حياة كريمة بمطوبس بتكلفة 7 مليارات جنيه اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
كفر الشيخ- محمد سليمان

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تشهد قرى مطوبس بمحافظة كفر الشيخ العديد من المشروعات القومية والخدمية ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، بمتابعة وتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واشراف عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفر الشيخ، لإقامة مشروعات الصرف الصحى وتحسين مياه الشرب، وإقامة المجمعات الخدمية، وغيرهم من المشروعات بـ 18 قرية، و187 تابعا.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه يتابع بكل دقة ما يجرى من مشروعات خدمية على الأرض بقرى مطوبس، مشيراً إلى أن الدولة حريصة على تنفيذ المشروعات الخدمية والبنية التحتية بقرى مطوبس حسب أعلى المواصفات القياسية، سواء رصف طرق وتوسعتها وتبطين ترع مطوبس، وتوصيل الغاز للمنازل، وتوصيل الإنترنت، وإقامة مجمعات خدمية سواء خاصة بالمصالح الحكومية، أو مجمعات خاصة كجمعية زراعية ووحدة طب بيطرى فى نفس المبنى، إضافة ملاعب ومراكز شباب، واقامة مدارس جديدة أو إحلال وتجديد مدارس.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه جارى العمل بوحدة الجيومكانية لإنشاء خريطة رقمية تضم كل المشروعات التى سيتم إقامتها بقرى مطوبس والتعاون مع المديريات لمد الوحدة بالخرائط الخاصة بكل مشروع، لربط الوضع الفعلى بالمستهدف، لعمل خريطة تفاعلية، وإظهار نسب التنفيذ عليها يومياً، وسيتم الإعلان عن ذلك سواء عدد المشروعات التى تم الانتهاء منها ونسب التنفيذ فيها والمشروعات التى تم اضافتها، ليكون لدى المواطن المعرفة الكاملة بما يجرى بالقرى.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أن وجه بالتعاون بين كافة الجهات المختصة لإتمام المشروعات حتى لا يحدث أى تعديل على البنية التحتية التى سيتم تنفيذها، مشيراً إلى أنه تم زيادة 100 كيلو تبطين ترع بمطوبس زيادة عن الخطة الموضوعة، ليتم تبطين كافة الترع والمجارى المائية بقرى مركز مطوبس.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، تم تحديد كافة المشروعات التى ستقام بالقرى الأم والتوابع فى كافة القطاعات بتكلفة أكثر من 7 مليار جنيه، إضافة لسكن كريم وتم رصد عدد المنازل التى سيتم تأهيلها وعددها 905 منزلا، وجارى حصر المزيد من المنازل المستحق إقامتها ضمن المشروع الرئاسى الذى سيغير الحياة بالقرى.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه يشيد بأهالى مطوبس ومشاركتهم المجتمعية، وتفاعلهم المستمر بما يجرى من مشروعات خدمية بالقرى كانت محرومة من العديد من الخدمات طوال السنوات الماضية، ليأتى برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، حياة كريمة، لتوفير كافة الخدمات لأهالينا لتطوير الريف المصرى على مستوى الجمهورية من بينهم قرى مركز مطوبس.


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