كأنك فى أوروبا.. مشرف ميدان الشهداء يروى أسرار حمام بورسعيد "صور"

بورسعيد – محمد عزام - تصوير – ماهر إسكندر

التقى "تليفزيون اليوم السابع"، بمشرف ميدان الشهداء للحديث عن أسرار الحمام المتجمع بالمئات فى الميدان، وأصبح مزاراً سياحيًا لكل زوار المحافظة من داخل مصر وخارجها.

وتشهد محافظة بورسعيد، ظاهرة أوروبية بتجمع مئات الحمام فى أكبر الميادين الخاصة بها والمواجه للديوان العام لمحافظة بورسعيد بشارع 23 يوليو.

ومن جانبه قال محمد يوسف – مشرف ميدان الشهداء بمحافظة بورسعيد، أن الحمام كان موجوداً منذ سنوات ولكن الأهالى كانوا لا يلقوا له بالاً، حتى جاء إبراهيم الجباس – أحد أهالى حى العرب وبعد انتهائه من صلاة فجر كل يوم بالمسجد العباسى الذى يبعد أمتار قليلة عن الميدان، يرمى الأكل للحمام ويقوم بتجميعه.

وأضاف "يوسف" فى لقاء مع "اليوم السابع"، أنه منذ بداية تزايد الأعداد بميدان الشهداء، قرر حينها اللواء عادل الغضبان – محافظ بورسعيد، أن يتم تخصيص طعام وأمن للحمام يومياً للحفاظ عليه من بطش بعض الشباب، وليكون مكان سياحى.

وأوضح مشرف ميدان الشهداء، أنه يتم رمى الأكل للحمام بعد الفجر مباشرةً، وخلال ذلك التوقيت يتجمع كميات كبيرة من الحمام داخل الميدان ويحرص بعض الأهالى على التواجد.

وأشار إلى أن الحمام يطير بعد وجبته الصباحية ويتجمع على فترات متفرقة من اليوم حتى يصل إلى ذروة عدده فى الرابعة عصراً ويتم رمى له الوجبة الثانية.

واستكمل مشرف ميدان الشهداء، أن الحمام لا ينزل إلا فى المحافظة الآمنة وبورسعيد الباسلة آمنة تماماً، موضحاً أن رحلة الحمام المسائية تبدأ من الخامسة والنصف حيث يغادر من الميدان إلى المساكن الخشبية القديمة فى أحياء الشرق والعرب لتعود مرة أخرى فى الصباح الباكر.



اكل الحمام في ميدان الشهداء



الحمام ببورسعيد



الحمام ينتشر في الميدان



جانب من طيران الحمام



حمام بورسعيد أعلى المسله



مشرف ميدان الشهداء مع الحمام



اكل الحمام في ميدان الشهداء



الأهالي يستمتعون بمشهد الحمام في الميدان



الحمام ببورسعيد



الحمام يشرب الماء من الميدان



الحمام يطير أمام الديوان العام لمحافظة بورسعيد



الحمام يلعب في مياه الميدان



الحمام ينتشر في الميدان بمحافظة بورسعيد



الحمام ينتشر في الميدان



جانب من طيران الحمام



حمام بورسعيد أعلى المسله



حمام ميدان الشهداء ببورسعيد



رمي الاكل للحمام ببورسعيد



محمد يوسف مع حمام ميدان الشهداء



مشرف الميدان يقوم برمي الاكل