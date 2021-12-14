قافلة طبية مجانيه ضمن حياة كريمة لقريتى الشروق والهوانية بالإسماعيلية.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

استقبلت قرية الشروق بمركز ومدينة القصاصين الجديدة في الإسماعيلية، القافلة الطبية الشاملة التي تنظمها مديرية الصحة بمحافظة الإسماعيلية، ولمدة يومين بمركز شباب النجع يوم وقرية الهوانية وتضم القافلة عيادات متنقلة في تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال والنساء والأسنان وتنظيم الأسرة، للكشف على الأهالي في تلك التخصصات، بالإضافة إلي معملَ للطفيليات ومعمل للدم وصيدلية تضم 80 صنف دوائي مجاني بالإضافة إلي ندوات تثقيف صحي للتوعية بأهمية لقاح كورونا وأهمية التسجيل في منظومة التأمين الصحي الشامل وكذلك التوعية بأهمية اتباع كافة الإجراءات الاحترازية للتصدي لانتشار فيروس كورونا، فى إطار تنفيذ سلاسل القوافل العلاجية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان، وتحت رعاية اللواء شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية.

وأكد اللواء شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، علي تقديم كافة الدعم والتيسيرات لإنجاح القوافل الطبية وأداء عملها على أكمل وجه، وتذليل كافة العقبات بالتنسيق مع مجالس المراكز ومديرية الصحة بالمحافظة، والإعلان عن القافلة والتخصصات لتحقيق أكبر استفادة منها و دعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مؤكداً إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة.

وقال الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إن القافلة تضمنت تقديم لقاح كورونا، وعيادة ضغط وسكر، ضمن المبادرات الرئاسية للتأكد من سلامة المواطنين وتقديم العلاج بالمجان للمرضى منهم، وتحويل بعض الحالات إلى المستشفيات الحكومية.

وأضاف، "حطب"، أنه تم الكشف علي 482 حالة خلال اليوم الأول، من أهالي القرية تضمنت 156 حالة أطفال و47 حالة جراحة و29 حالة أسنان و139 حالة باطنة و48 حالة نساء و23 حالة تنظيم أسرة و40 حالة سكر وضغط.

وقال مدحت عباس، رئيس مركز ومدينة القصاصين، إن القافلة مستمرة اليوم في تقديم خدماتها لأهالي قري القصاصين، حيث تستقبل قرية الهوانية القافلة الطبية في كافة تخصصات، مؤكدًا أنه تم دعوة وإعلام أهالي القرية بموعد ومكان القافلة للاستفادة من كافة الخدمات الطبية المقدمة.

وأكد محافظ الإسماعيلية، أن تلك القافلة تأتى استمرارًا لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى رئيس الجمهورية، بشأن النهوض بمستوى الخدمات الطبية والعلاجية وبذل أقصى الجهود من كافة أجهزة الدولة لتوفير الخدمة الطبية والعلاجية لجميع المواطنين والاهتمام بتوفير القدر الأكبر من الخدمة للقطاعات الريفية والقرى والوصول إلى المناطق المحرومة من الخدمة.

قافلة طبية بالإسماعيلية

وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية يتفقد القافلة

قافلة طبية بالإسماعيلية

الكشف على الأطفال

قافلة طبية شاملة بالإسماعيلية