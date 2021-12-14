"فوكس نيوز": انتقادات لحكام الولايات الديمقراطيين بسبب ارتفاع معدلات الجريمة بمدنهم

كتبت: نهال أبو السعود

آثار الحكام الديمقراطيين لعدد من الولايات الأمريكية الغضب بسبب استجابتهم الضعيفة لارتفاع معدلات الجريمة فى المدن الكبرى التابعة لهم مثل نيويورك وشيكاغو وفيلادلفيا، وفقا لفوكس نيوز.

وارتفع معدل جرائم القتل في الولايات المتحدة بنسبة 30% بين عامي 2019 و2020، وفقًا لبيانات مكتب التحقيقات الفيدرالي - وهي أكبر زيادة سنوية مسجلة، وتصدرت شيكاغو القائمة، كما سجلت 12 مدينة رئيسية على الأقل، بما في ذلك نيويورك، بالفعل سجلات جرائم قتل تاريخية في عام 2021.

كما أن السرقات والاعتداءات آخذة في الازدياد، ويبلغ تجار التجزئة في المدن الكبرى في جميع أنحاء البلاد عن زيادة في جرائم السلب والنهب المنظمة خلال عطلات موسم التسوق المزدحم.

واجهت عمدة شيكاغو لوري لايتفوت انتقادات الأسبوع الماضي بعد أن ردت على ارتفاع السرقات في مدينتها بإلقاء اللوم على تجار التجزئة لعدم حماية بضائعهم بشكل أفضل، وقالت خلال حدث في السادس من ديسمبر: "أشعر بخيبة أمل لأنهم لا يفعلون المزيد لأخذ السلامة وجعلها أولوية. على سبيل المثال، لا يزال لدينا تجار تجزئة لن يضعوا خططًا مثل وجود ضباط أمن في متاجرهم ، والتأكد من أن لديهم كاميرات تعمل فعليًا".

وفي مدينة نيويورك، خلال ظهوره على قناة "فوكس، قال العمدة بيل دي بلاسيو كرئيس للبلدية قبل أن يسلم زمام الأمور إلى العمدة المنتخب إريك أن المدينة "أكثر أمانًا" الآن مما كانت عليه عندما تولى زمام الأمور قبل ثماني سنوات، على الرغم من حقيقة أن جرائم القتل في المدينة ارتفعت بشكل كبير في الماضي. عام وظلت مرتفعة حتى الآن في عام 2021.

وفي فيلادلفيا، حيث أبلغت الشرطة عن زيادة بنسبة 13 % في جرائم القتل مقارنة بعام 2020 ، آثار المدعي العام لاري كراسنر رد فعل عنيفًا هذا الأسبوع بعد أن ادعى أن المدينة لا تعاني من مشكلة الجريمة، قائلا: "ليست لدينا أزمة خروج على القانون ولا أزمة جريمة ولا أزمة عنف ليس هناك ارتفاع كبير في الجريمة ولا نقطة من هذه الأشياء صحيح"، وتراجع كراسنر في وقت لاحق عن تعليقاته لكنه فشل في تقديم اعتذار.

كما تعرض المدعي العام لمنطقة لوس أنجلوس جورج جاسكون لانتقادات شديدة مؤخرًا وسط تصاعد عمليات سلب ونهب في مدينته، ألقى النقاد باللوم على سياسات جاسكون بعدم الإفراج بكفالة عن إطلاق سراح 14 مشتبهاً بهم يُزعم تورطهم في 11 عملية سطو وسطو الشهر الماضي بعد ساعات من اعتقالهم.